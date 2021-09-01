Дело Якименко новосибирский суд рассмотрит с самого начала

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об отказе в пересмотре итогов голосования на участке округа №35 в Октябрьском районе, где в сентябре 2020 года в горсовет Новосибирска избирались победивший в итоге единоросс Евгений Яковенко и студент, представлявший политическое объединение «Коалиция «Новосибирск 2020», Вячеслав Якименко.

О решении кассационного суда сообщил в социальных сетях Вячеслав Якименко, подавший исковое заявление по результатам выборов.

— Кассационный суд отменил решение судов первой и второй инстанции по оспариванию итогов голосования в Новосибирске в 2020 году, — написал экс-кандидат в горсовет на своей странице в Facebook.

Напомним, что рассмотрение дела по иску независимого кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко, представляющего оппозиционную коалицию «Новосибирск 2020» завершилось отказом судьи в удовлетворении требований истца. Ранее Вячеслав Якименко требовал признать недействительными результаты голосования на одном из избирательных участков в Октябрьском районе, где голосовали несколько сотен курсантов института войск Нацгвардии РФ. По мнению стороны истца, не все из них имели прописку на территории городского избирательного округа, поэтому не могли голосовать на выборах депутатов горсовета Новосибирска. Тем не менее именно этот участок определил результат выборов на территории всего округа.

Под вопросом статус депутата Евгения Яковенко был даже в момент октябрьской сессии, о чем напомнили независимые депутаты, представляющие коалицию «Новосибирск 2020». Первый раз — при формировании комиссии по депутатской этике, куда вместе со спикером Дмитрием Асанцевым вошли все его заместители, включая Яковенко. Второй раз — при обсуждении списка претендентов на почетные грамоты горсовета, среди которых оказались несколько членов территориальной избирательной комиссии Октябрьского района. После довольно продолжительной дискуссии избиркомовцев из списка награждаемых исключили.