Рефинансирование ипотеки от 8,4% годовых в Банке Акцепт!

То есть вы можете снизить процент по действующей задолженности, тем самым уменьшить ежемесячный платеж или погасить задолженность раньше срока.

Как понять, нужно ли вам рефинансирование?

Соотнесите ставку по вашей ипотеке с рыночными.

Рассчитайте платеж на новых условиях.

Оцените, насколько уменьшится сумма платежа, и какую экономию вы получите.

Оставьте заявку на рефинансирование ипотеки по ставке от 8,4% годовых в Банк Акцепт!

Преимущества:

возможность рефинансирования ипотеки на приобретение квартир и апартаментов;

сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона – 15 млн. руб.);

срок – до 25 лет;

возможность получения дополнительного кредита на потребительские цели по льготной ставке;

возможность выбора любой удобной формы гашения кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи;

возможность использования материнского капитала.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

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Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

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