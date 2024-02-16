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АО «РЭС» завершило строительство электросетей для двух новых школ в Новосибирске

  • 16/02/2024, 13:21

Для электроснабжения социально значимых объектов энергетики выдали почти 1 000 кВт мощности.

АО «РЭС» завершило строительство электросетей для двух новых школ в НовосибирскеВ феврале АО «РЭС» завершило строительство сетевой инфраструктуры для электроснабжения двух новых школ в Новосибирске. Для электроснабжения социально значимых объектов энергетики выдали почти 1 000 кВт мощности.

Это образовательные учреждения на 1100 мест каждая в самых быстрорастущих микрорайонах левобережья – в м/не «Просторный» на ул. Николая Сотникова» и в «Чистой слободе» на ул. Спортивная. Объекты возводятся с использованием государственно-частного партнерства.

При подготовке технических условий специалисты компании разработали оптимальные технологические решения, позволяющие выполнить строительство электросетевой инфраструктуры в более короткие сроки и обеспечить оптимальные условия надежности и качества электроснабжения учебных заведений.

На сегодняшний день энергетики выполнили все основные работы по обеспечению готовности подключения объектов к электросетям. Для каждой школы установлена   двухтрансформаторная подстанция (ТП) мощностью 2х630 кВа, что позволит с запасом обеспечить электроснабжение этих социально значимых объектов. Дополнительно для школы в Кировском районе проложено порядка 1800 м кабельных линий электропередачи. Общая сумма инвестиций АО «РЭС» в эти проекты превысила 21 млн рублей.

Благодаря работе энергетиков новые образовательные учреждения, столь необходимые в активно расширяющихся жилмассивах, планируют ввести в эксплуатацию уже в июне. С началом учебного года светлые современные и комфортабельные школы примут в свои стены более 2 000 учеников.

Указанные школы – это только малая часть ключевых объектов, которые АО «РЭС» обеспечит надежным и качественным электроснабжением. Компания, являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, осуществляет технологическое присоединение крупных производственных площадок, сельскохозяйственных предприятий, объектов жилищного домостроения и медицинских учреждений. Многие из проектов реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирcк

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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