Встреча бизнеса, власти и общественников прошла в поселке под Новосибирском

Открытый диалог и совместная работа в связке «люди-власть-бизнес» позволяют конструктивно обсуждать и принимать решения по самым разным вопросам. В частности, на этой неделе в Евсино прошла встреча крупнейших работодателей и налогоплательщиков территории — представителей Группы «Сибантрацит», АО «Новосибирская птицефабрика» и группы «ЭЛ-6» (производителя углеграфитовой продукции), а также представителей администрации Искитимского района и местных жителей. Темой встречи стала петиция евсинцев с просьбой обратить внимание на экологическую ситуацию поселения: грязный снег и неприятные запахи от птицефабрики.

Директор по охране труда и промышленной безопасности «ЭЛ-6» Илья Грушин рассказал на встрече о том, что дымовые трубы у предприятия высокие, а выбросы улавливаются и очищаются высокотехнологичными фильтрами, поэтому вредное воздействие на окружающую среду сведено от производства к минимуму. Что касается пека, смоляные электрофильтры на данный момент находятся на стадии замены, из-за внешнеполитической ситуации предприятию на ходу пришлось менять поставщика очистного оборудования.

В компании «Сибантрацит» регулярно проводятся мониторинги государственными федеральными аккредитованными лабораториями, в том числе с участием общественности.

— Нас регулярно проверяют надзорные органы, — подчеркнула Нина Липатова, главный эколог УК «Сибантрацит», — и если бы мы нарушили хоть одно из требований законодательства, нам бы просто не позволили работать. На наших предприятиях ведется целый комплекс мер, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. В целом на природоохранные мероприятия в 2023 году «Сибантрацит» направил более 200 млн рублей.

Начальник цеха производства органических удобрений АО «Новосибирская птицефабрика» Владислав Вагин рассказал жителям Евсино, что компания выполняет требования федерального закона по утилизации побочных продуктов животноводства. В качестве удобрения на поля вывозится компост, но только после получения положительных результатов лабораторных исследований. Однако полностью запах убрать пока невозможно, но фабрика старается минимизировать воздействие производства на окружающую среду.

Представители всех присутствующих компаний отметили, что заинтересованы в развитии поселка Евсино и проживающих в нем граждан, так как большинство жителей являются их сотрудниками.

К примеру, Группа «Сибантрацит» на территории присутствия на протяжении многих лет реализует благотворительные программы, которые направлены на улучшение качества жизни людей.

Только за последние три года по соглашению о социально-экономическом развитии между компанией и Евсинским сельсоветом, а также в рамках собственных благотворительных программ, «Сибантрацит» реализовал мероприятия для жителей на сумму порядка 19 млн рублей.

Глава Искитимского района Юрий Саблин предложил и другим работодателям подключаться к программам по улучшению социально-инвестиционного климата в районе:

— Для оперативного решения всех спорных ситуаций необходимо придерживаться политики открытого взаимодействия с жителями. Именно открытый диалог позволяет вырабатывать конструктивные решения любых вопросов, с которыми сталкиваются жители и бизнес.

Завершилась встреча совместным решением о необходимости продолжения трехстороннего взаимодействия. В ближайшее время будет разработан план дальнейшей работы, которая позволит улучшить экологическую обстановку в Евсино.