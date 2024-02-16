Мощный гейзер вырвался из теплотрассы в Куйбышеве Новосибирской области

В городе Куйбышеве Новосибирской области прорвало трубу отопления. Под действием сильного напора фонтан кипятка вырвался наружу и образовал эпичное облако. Коммунальная авария произошла днем 15 февраля.
Местные жители сравнили аварию со спецэффектами в боевиках.
— Боже мой, как в кино!
— Лишь бы не конец света.
— Догнали Новосибирск по прорывам.
По счастливой случайности, никто из людей не пострадал. Однако жильцы нескольких домов попали под угрозу остаться без отопления в 30-градусный мороз.
Аварийные службы оперативно прибыли на место ЧП и устранили порывы в течение 3-х часов.
Ранее редакция сообщала о том, что реки кипятка хлынули по улицам левобережья Новосибирска, заливая дороги и припаркованные автомобили.
Фото, видео: соцсети.
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