Апелляция поддержала решение суда о выплате убытков за поврежденный снегом и льдом автомобиль

23 марта 2022 года на автомобиль Ларисы Прокопьевой с крыши дома по ул. Черемушная города Бердска упали снег и лед. В итоге машина марки «Ауди А4» получила механические повреждения. Прокопьева обратилась в Бердский городской суд с исковым заявлением о взыскании с управляющей компании ООО УК «ТемпСервис».

6 февраля 2023 года решением суда исковые требования истицы были частично удовлетворены. С управляющей компании в ее пользу были взысканы ущерб за повреждения имущества в сумме 91780,20 рублей, расходы по оценке ущерба в размере 3500 рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 2953,40 рублей, а всего — 98233, 60 рублей.

УК «ТемпСервис» с решение не согласилась и обжаловала его в вышестоящем суда. Апелляционным определением Новосибирского областного суда оставлена без удовлетворения жалоба представителя управляющей компании, а решение суда первой инстанции — без изменения.