Юные видеоблогеры ловили хайп на осквернении могил под Новосибирском

Скверное развлечение придумали себе дети под Новосибирском. Молодежь, чтобы поймать хайп начала ходить по кладбищу Оби и хулиганить. Все свои «подвиги» ребятня снимает на телефоны, а потом выкладывает в сеть.

На видеокадрах видно, как мальчик набирает в рот лимонад и фонтаном выплевывает его на могильную плиту. Тут же на землю летит бутылка и из нее проливается содержимое прямо рядом с захоронением. Взрослые такой контент не оценили.

Местные жители возмущены и просят полицию оказать влияние на невоспитанных подростков, а лучше — оштрафовать их родителей.

— Прошу отдел по делам несовершеннолетних принять меры к подросткам, которые оскверняют могилы, портят их, а также слушают музыку на кладбище. Дети переворачивают столы и стулья, разбрасывают еду, цветы. Прошу принять меры, — написала в социальных сетях в группе «Город Обь онлайн» сибирячка.

Как стало известно Infopro54, по обращению жителей на место выехали полицейские с проверкой. О результатах будет известно позже.