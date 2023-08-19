Выходные в Новосибирске ожидаются без дождей

— Прогноз Яндекс Погоды сообщает, что в субботу в Новосибирске ожидается облачно с прояснениями, а среднесуточная температура составит +22°. В воскресенье, 20 августа, будет также облачно. Температура воздуха прогреется до +22°, — отмечает Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды.

По данным Яндекс Погоды, 19 августа в Новосибирске будет облачно, а температура достигнет +22°. Скорость ветра с утра составит 2,5 м/с, а вечером — 1,5 м/с.

В воскресенье, 20 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +18°. Днём она поднимется до +22°, а вечером опустится до +21°.

По данным сайта Gismeteo, 19-20 августа, напротив обещают дожди, максимальная температура воздуха составит +21 градус. Gismeteo обещает в воскресенье похолодание.

Утро 19 августа пока подтверждает прогноз Gismeteo – небо затянуто дождевыми тучами.