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АПК двигают на экспорт

В 2018 году объем сельхозпродукции, отгруженной на экспорт из Новосибирска, вырос в три раза.
  • 18/01/2019, 17:09
Автор: Юлия Данилова
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Зарубежные покупатели изучают продукцию сибирских производителей.

— Сейчас перед всеми регионами и соответствующими службами стоит задача: максимально увеличить объем экспорта сельхозпродукции. Вся продукция, которая отправляется на экспорт из Новосибирской области, сопровождается нашими сертификатами. Любое выявление карантинного объекта, даже разовое, либо несоответствие заявленным параметрам в партии может привести к закрытию поставок всего экспорта этой продукции из России, — заявил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов.

В 2018 году через региональный Россельхознадзор прошло 218 тысяч тонн продукции АПК. Управление выдало 8 тысяч фитосанитарных сертификатов — их количество выросло на 53%, объем отгруженной продукции в 3 раза.  В основном прирост экспорта произошел за счет поставок растительной продукции АПК. В Китай из региона в 2018 году отгрузили 35,7 тысячи тонн масличных культур (в 2016 — 2 тысячи тонн, а в 2017 — 26,8 тысячи тонн), в Белоруссию — 26,7 тысячи тонн, 56 тысяч тонн пшеницы поставлено в Монголию. К новым направлениям экспорта Севастьянов отнес Латвию, куда в 2018 году ушли первые партии зерновых: гречиха, ячмень — 2-3 тысячи тонн.

С элеваторов Новосибирской области в 2018 году отгружено около 700 тысяч тонн зерна

— Экспортные поставки животноводческой продукции у нас остались на уровне 2017 года — 12 тысяч тонн. Однако в 2018 году произошло расширение географии поставок — до 21 страны-экспортера (в 2016 году — 13, в 2017 — 17), — говорит Алексей Севастьянов.

Из региона в 2018 году выросли поставки мороженной рыбы в страны ЕС — до 1242 тонн (в 2017 — 686 тонн): Литва, Дания, Нидерланды, Франция. В два раза выросли поставки кормов для непродуктивных животных (гаммарус, артемия) — до 500 тонн: США, Эквадор, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Бельгия, Вьетнам.

— В 2017 году были пробные поставки партий мяса птицы, куриного яйца в Монголию, но в 2018 году мы видим снижение. По всей видимости, у производителей не выстраивается экономика, — рассуждает глава управления Россельхознадзора. — Многих сейчас очень интересует азиатский рынок, КНР, но китайцы проводят очень серьезные исследования импортируемой в страну продукции. У них более 400 видов карантинных объектов, по которым они могут запретить ввоз.

Экспорт требует серьезной подготовки

Заместитель директора Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории Альбина Куликова также отметила, что активное развитие экспорта продукции АПК приводит к росту количества исследований.

— При экспорте растениеводческой продукции большое значение играет ее соответствие фитосанитарным и карантинным требованиям страны экспорта. Так, недавно начались отгрузки зернобобовых в Пакистан, Индию, ОАЭ. Специфические требования к продукции у Вьетнама. Например, у них карантинным считается такое растение, как бодяк полевой, которое распространено в Новосибирской области, — комментирует Куликова.

По ее наблюдениям, большой интерес в плане экспорта сегодня представляют семена льна. Растет запрос на экспорт меда. Многие зарубежные страны начинают проявлять интерес к закупке в России гречихи, которая в плане фитосанитарной безопасности является очень чистым продуктом. Интерес новосибирских предпринимателей и сельхозпроизводителей также вызывают страны ОАЭ.

Экспортный потенциал сырья дикоросов в Сибири около 1 млрд долларов в год

— Осенью 2018 года у нас в лаборатории была делегация из КНР, которая изучала наши требования, порядок проведения процедур, осуществления контроля качества зернобобовых. Вероятно, в первом полугодии 2019 года будет согласован протокол по требованию к экспорту зернобобовых, — не исключает Альбина Куликова. — В регионе увеличивается количество зернотрейдеров, растут поставки сельхозпродукции области как в западном, так и в восточном направлении.

В целом Куликова также отмечает, что перед всеми контролирующими структурами поставлена задача —  максимально увеличить список качественной продукции, которую могут экспортироватьсельхозпредприятия.

Фото: автора

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