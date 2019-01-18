АПК двигают на экспорт

— Сейчас перед всеми регионами и соответствующими службами стоит задача: максимально увеличить объем экспорта сельхозпродукции. Вся продукция, которая отправляется на экспорт из Новосибирской области, сопровождается нашими сертификатами. Любое выявление карантинного объекта, даже разовое, либо несоответствие заявленным параметрам в партии может привести к закрытию поставок всего экспорта этой продукции из России, — заявил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов.

В 2018 году через региональный Россельхознадзор прошло 218 тысяч тонн продукции АПК. Управление выдало 8 тысяч фитосанитарных сертификатов — их количество выросло на 53%, объем отгруженной продукции в 3 раза. В основном прирост экспорта произошел за счет поставок растительной продукции АПК. В Китай из региона в 2018 году отгрузили 35,7 тысячи тонн масличных культур (в 2016 — 2 тысячи тонн, а в 2017 — 26,8 тысячи тонн), в Белоруссию — 26,7 тысячи тонн, 56 тысяч тонн пшеницы поставлено в Монголию. К новым направлениям экспорта Севастьянов отнес Латвию, куда в 2018 году ушли первые партии зерновых: гречиха, ячмень — 2-3 тысячи тонн.

Из региона в 2018 году выросли поставки мороженной рыбы в страны ЕС — до 1242 тонн (в 2017 — 686 тонн): Литва, Дания, Нидерланды, Франция. В два раза выросли поставки кормов для непродуктивных животных (гаммарус, артемия) — до 500 тонн: США, Эквадор, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Бельгия, Вьетнам.

— В 2017 году были пробные поставки партий мяса птицы, куриного яйца в Монголию, но в 2018 году мы видим снижение. По всей видимости, у производителей не выстраивается экономика, — рассуждает глава управления Россельхознадзора. — Многих сейчас очень интересует азиатский рынок, КНР, но китайцы проводят очень серьезные исследования импортируемой в страну продукции. У них более 400 видов карантинных объектов, по которым они могут запретить ввоз.

— При экспорте растениеводческой продукции большое значение играет ее соответствие фитосанитарным и карантинным требованиям страны экспорта. Так, недавно начались отгрузки зернобобовых в Пакистан, Индию, ОАЭ. Специфические требования к продукции у Вьетнама. Например, у них карантинным считается такое растение, как бодяк полевой, которое распространено в Новосибирской области, — комментирует Куликова.

Заместитель директора Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории Альбина Куликова также отметила, что активное развитие экспорта продукции АПК приводит к росту количества исследований.

По ее наблюдениям, большой интерес в плане экспорта сегодня представляют семена льна. Растет запрос на экспорт меда. Многие зарубежные страны начинают проявлять интерес к закупке в России гречихи, которая в плане фитосанитарной безопасности является очень чистым продуктом. Интерес новосибирских предпринимателей и сельхозпроизводителей также вызывают страны ОАЭ.

— Осенью 2018 года у нас в лаборатории была делегация из КНР, которая изучала наши требования, порядок проведения процедур, осуществления контроля качества зернобобовых. Вероятно, в первом полугодии 2019 года будет согласован протокол по требованию к экспорту зернобобовых, — не исключает Альбина Куликова. — В регионе увеличивается количество зернотрейдеров, растут поставки сельхозпродукции области как в западном, так и в восточном направлении.

В целом Куликова также отмечает, что перед всеми контролирующими структурами поставлена задача — максимально увеличить список качественной продукции, которую могут экспортироватьсельхозпредприятия.

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