Информатизацию здравоохранения проанализируют в комплексе

— Информационную систему в здравоохранении области (ЕГИСЗ) начали внедрять около 5 лет назад, но странным образом. Как если бы мы купили автомобиль, у которого одно колесо, открывается только одна форточка, а руль поворачивается всего на 15 градусов. Степень негодования врачебного сообщества по этому поводу просто зашкаливает, — заявил на заседании комитета по соцполитике главврач городской поликлиники №1, экс-депутат Госдумы Сергей Дорофеев.

В частности, он констатировал, что 16 января эта система не работала весь день. Ситуацию объяснили перезагрузкой.

— Почему это происходит в рабочее время? Почему это должно сопровождаться парализацией работы всей системы здравоохранения Новосибирской области? — возмутился Дорофеев. — Люди стоят в очереди по несколько часов, но не могут записаться на прием к врачу, потому что в регистратуре не грузится программа. Дистанционной записи тоже нет. Доходит до абсурда — в рентгеновских комплексах вся информация содержится в цифровом виде. Лаборант скачивает на флэшку данные сотен анализов, распечатывает их на бумаге, а потом вручную вбивает в систему «Барс», чтобы там появилась информация, что медорганизация пользуется этой системой.

Он призвал депутатов комитета обратиться с предложением в правительство региона — провести аудит информационной системы здравоохранения области. Кроме того, Дорофеев настаивает на прекращении централизованного использования неотработанных вариантов.

— Давайте тестировать их на одном-двух медучреждениях, а потом, после отработки, выводить на всю систему. Не нужно делать вид и отчитываться перед Федерацией, что мы впереди планеты всей. Информатизация внедряется в здравоохранение для того, чтобы помогать врачам быстрее и качественнее лечить пациентов, а сейчас программа мешает это делать, — констатировал Дорофеев.

Он также напомнил, что в Якутии уже 4 года используется программный продукт, который регион купил в Новосибирской области. Он до сих пор работает. А Новосибирск запустил систему казанской компании (АО «БАРС Груп». — Ред.) и сейчас платит дополнительные деньги за то, чтобы ее доработать.

Руководитель областного департамента информатизации Анатолий Дюбанов заявил, что проблемы возникают на этапе внедрения любой системы, а в случае с информатизацией здравоохранения на это влияет еще и необходимость постоянного обучения врачей работе в системе, так как их базовое образование ранее не предполагало такой информатизации деятельности.

— Есть официальный федеральный показатель, «дорожная карта» о перезагрузке системы ЕГИСЗ. «БАРС Груп» — это стопроцентная «дочка» ГК «Ростех», они являются исполнителями данной системы, — говорит Дюбанов. — Что касается вопросов, возникающих по записи в электронной регистратуре, то это как раз та система, которая создавалась самописно. Сейчас возникли проблемы с ее интеграцией, и они решаются.

Кроме того, Дюбанов предложил комитету создать межведомственную рабочую группу и оценить работу системы, в том числе с выездом в районы области. По аналогичной системе департамент работал с транспортным комитетом парламента в рамках внедрения «Системы-112».

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области в 2018 году оценила мониторинг работоспособности Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ) в 2016–2017 годах в рамках государственных контрактов на техническую поддержку компонентов системы, заключенных региональным департаментом информатизации с АО «БАРС Груп», ООО «1С-Рарус Новосибирск» и ПАО «Ростелеком».

Согласно информации, представленной минздравом, в проверяемом периоде исполнено 19351 заявка. Наибольшее количество — 58,2% в 2016 году и 91,1% в 2017 году — составили заявки по выписке рецепта, выдаче по рецепту, вводу данных (СНИЛС, данные льготника), функционалу, реестру льготников, блокировке сеанса.

Аудиторы констатировали, что к концу 2017 года в регионе было автоматизировано 16 тысяч рабочих мест (100% от плана), расписание приема 2,1 тысячи врачей (20,5%) переданы в ЕГИСЗ, в систему заведены сведения о 33,6 тысячи медработниках (98,9%), 60 объектов (98,8%) подключены к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг. К концу 2017 году 144 медорганизации (65,5% к плану) предоставляли гражданам возможность дистанционной записи к врачу.

В 2019–2024 годах минздрав области запланировал проведение работ по развитию и доработке ЕГИСЗ. В частности, планируется модернизация информационных систем, обеспечивающих ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов. В ЕГИСЗ планируется интегрировать данные «скорой помощи», телемедицинские консультации, результаты лабораторных исследований, регистратуры по онкологическим пациентам и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Решение о реализации этого проекта было принято правительством области в декабре 2018 года. На его реализацию в 2019–2021 годах планируется направить 2,2 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд из федерального бюджета.

АО «Барс Груп» занимается развитием проекта медицинской информационной системы в Новосибирской области с 2013 года. С 2014 года она внедряется в медорганизациях региона. В 2018 году (по данным на октябрь) министерства области заключили контракты АО «БАРС ГРУП» и ООО «Барс-Спо» на предоставление услуг по доработке, внедрению и техсопровождению модулей МИС более чем на 130 млн рублей. В ноябре контракт на 80 млн рублей по информатизации выиграла АО «ЭР-Телеком Холдинг». Первоначально стоимость контракта составляла 145 млн. Дочка Ростелекома — АО «РТ Лабс» — подавала жалобу в УФАС на признание результатов конкурса недействительными, но она была признана необоснованной.

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