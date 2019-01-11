С элеваторов Новосибирской области в 2018 году отгружено около 700 тысяч тонн зерна

698,6 тысяч тонн зерна Новосибирской области отправлено с элеваторов региона по России и странам зарубежья в 2018 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, из 698,6 тыс. тонн зерна на экспорт отправлено 459,3 тыс. тонн, по Российской Федерации – 239,3 тыс. тонн. В том числе, отгружено 249,3 тыс. тонн зерна нового урожая (157,3 тыс. тонн на экспорт и 92 тыс. тонн по России). Общий объем отгруженного в прошлом году зерна превышает объем 2017 года на 383 тыс. тонн. Зерно Новосибирской области экспортируется в Китай, Монголию, Египет, Турцию, Беларусь, Латвию, Данию и другие страны. Среди регионов России новосибирское зерно отправляется в Ленинградскую, Калининградскую области, Алтайский, Приморский края, Астраханскую и Липецкую области и в другие регионы.

За первые десять дней января этого года, как сообщают в региональном минсельхозе, отгружено 13,6 тыс. тонн зерна. Всего в течение января планируется вывезти за пределы региона около 100 тыс. тонн.

Министр сельского хозяйства региона отметил, что грузоотправителями региона с операторской компанией АО «Русагротранс» заключено 95 долгосрочных договоров транспортно-экспедиционного обслуживания. Для определения дополнительных возможностей по отправке зерна железнодорожным транспортом министерством сельского хозяйства Новосибирской области совместно с ОАО «РЖД» решается вопрос об отгрузках зерновых грузов в контейнерах и полувагонах с использованием специальных вкладышей.

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