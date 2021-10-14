Новая стратегия ЖКХ лишит россиян права выбора управляющей компании

Россияне могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК), сообщают «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ (ТПП).

Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, которую разработал Минстрой.

Сейчас УК выбирают граждане — собственники жилья. Но из-за новой нормы они фактически могут лишиться права определять управляющие организации, сказано в отзыве комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии, который будет направлен в Минстрой.

Документ предполагает, что регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства для этого, видимо, будут собирать с граждан — предлагается фактически создание «общего котла» на покрытие ущерба, сказано в отзыве ТПП.

По словам председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, определенная сумма, вероятно, будет добавлена к плате за содержание домов, а средства будут отчисляться регоператорам.

В Минстрое заявили, что проект стратегии должен пройти этап обсуждения, а потому говорить о разработанных инициативах пока рано.

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