Общественники — за участок, «Старица» — за репутацию

Параллельно с акциями протеста против разработки карьера в Левобережье Новосибирска, общественники участвуют и в судебных баталиях против компании-недропользователя — ООО «Старица». Судебные разборки идут с переменным успехом для каждой из сторон. Так, в начале марта активисты сообщили об очередной победе в арбитражном суде в Томске.

— ООО «Старица» 26 февраля потерпела поражение в Седьмом апелляционном арбитражном суде в споре с жителями Балластного карьера, — сообщил в соцсети активист Сергей Кузьмин. — Томский арбитражный суд отказал в притязаниях «Старицы» на 118,1 тысячи кв. м земли в Ленинском районе Новосибирска. Эта земля расположена вдоль домов вблизи разработки пескодобывающего котлована.

Как следует из материалов дела, судебная инстанция, о которой говорит активист, отменила решение суда первой инстанции от 13 февраля 2019 года, удовлетворившего требования ООО «Старица» признать незаконным отказ департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в выделении земельного участка и выделить компании данный участок под строительные работы.

— Седьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело № А45-35211/2018 по заявлению ООО «Старица» к департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска о признании недействительным отказа в предоставлении земельного участка, — говорится в решении суда. — Руководствуясь статьями 110, 156, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса, суд постановил: решение от 13.02.2019 отменить. В удовлетворении заявления ООО «Старица» о признании недействительным отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка, об обязании мэрии согласовать предоставление участка площадью 118114 кв. м в кадастровом квартале 54:35:061966, отказать.

В рассмотрении данного дела более 100 жителей микрорайона участвовали в качестве третьей стороны. Однако некоторым из них предстоит поучаствовать в качестве ответчика по другому делу — по иску «Старицы», которая подала в суд на лидера инициативной группы Анастасию Сергееву. Поводом послужил комментарий в соцсети о том, что техника «Старицы» уже приблизилась на критическое расстояние от дороги, работает вплотную к огородам и уже уничтожила много растительности и животных.

— Сведения являются недействительными, недостоверными и порочащими деловую репутацию истца, — говорится в заявлении. — Согласно данному комментарию, утверждается наличие уголовно-правовых деяний истца, недобросовестное отношение к окружающей среде, злоупотребление бизнес-возможностями.

Помимо морального ущерба, ООО «Старица» намерено компенсировать вынужденный простой техники. Напомним, протестуя против строительных работ, жители микрорайона в конце октября прошлого года перекрывали въезд техники на площадку, в результате чего техника простаивала несколько дней.

— Чтобы заглушить наш протест, создаются исковые заявления, — рассказывает Анастасия Сергеева. — Мне вменяют 600 тысяч, ссылаются на то, что якобы я перекрыла дорогу для техники, которую удерживала 5 дней. Мы собираемся отбиваться, потому что это неправомерно. Это запугивание. Сейчас на меня подали еще один иск, что я якобы порочу честное имя «Старицы». Такие же иски пошли и в отношении других жителей, оставляющих свои комментарии в соцсетях. Проверяют по соцсетям, кто более или менее активный, кто представляет угрозу для «Старицы» — и запугивают. Мы не останавливаемся, потому что нарушены конституционные права жителей на благоприятную окружающую среду.

Напомним, что ущерб от простоя техники из-за протеста общественников ООО «Старица» оценила более чем в 1 млн рублей. В настоящее время компания ведет подготовительные работы для начала разработки участка недр месторождения «Кучино», планируя в ближайшем времени выйти на карьер, а к 2025 году завершить его разработку.

ООО «Старица» зарегистрировано 13 августа 2008 года. Уставный капитал — 6 млн рублей. Основное направление деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Один из учредителей компании — ЗАО «РГС» (52,5% акций), которую возглавляет гендиректор АО «Сибгидромехстрой» Евгений Лизунов. Направления работы на территории Новосибирской области — очистка золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Новосибирске с одновременным намывом территории под застройку, намыв земляного полотна пойменной насыпи на подходе к мосту через реку Обь на Северном обходе, намыв территории площадью 55 га под строительство выставочного комплекса «Экспоцентр», намыв земляного полотна автодороги на улице Станционной, спрямление русла и берегоукрепление на реке Бердь. Уставный капитал — 73,1 млн рублей.

Фото со страницы Анастасии Сергеевой Вконтакте