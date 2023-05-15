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Арбитражный суд отказал налоговой в банкротстве новосибирской компании

  • 15/05/2023, 12:58
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Арбитражный суд отказал налоговой в банкротстве новосибирской компании
ООО «Производство патентованных лекарственных средств «Лимонов» полностью погасило задолженность перед бюджетом.

Арбитражный суд отказал Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области в признании банкротом ООО «Производство патентованных лекарственных средств «Лимонов». Решение суда размещено на сайте ведомства.

— Заявление уполномоченного органа – МИФНС №17 по Новосибирской области о признании несостоятельным (банкротом) должника – ООО «ППЛК «Лимонов», признать необоснованным, отказать во введении процедуры наблюдения. Производство по делу прекратить, — говорится в документе.

Напомним, заявление от МИФНС №17 по Новосибирской области о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «ППЛК «Лимонов» в связи с наличием просроченной задолженности, поступило в арбитражный суд 30 марта 2023 года. Сумма задолженности на тот момент составляла 14 292 358,3 руб.

Согласно протоколу заседания от 3 мая, представитель уполномоченного органа представил справку о задолженности по обязательным платежам от 10.04.2023, в которой было указано, что по состоянию на 10.04.2023 задолженность должника перед бюджетом отсутствует.

По данным Seldon Basis, ООО «ППЛК «Лимонов» зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. Уставный капитал юридического лица составляет 64,85 млн руб. Основной вид деятельности по ОКВЭД — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Единственным учредителем компании является Виктор Лимонов. Он же является учредителем ООО «Производственно-фармацевтическая компания «Пребенд» (Москва). На своем сайте компания называет себя «одним из ведущих отечественных производителей парентеральных форм современных антибиотиков». Генеральный директор ООО «ППЛК «Лимонов» и ООО «ПФК Пребенд» — Виталий Скорин. В картотеке указано, что ООО «ПФК Пребенд» имеет филиал в Новосибирске, который зарегистрирован по тому же адресу, что и ООО «ППЛК «Лимонов». В 2018 году «Пребенд» восстановил производство по изготовлению фармпрепаратов ООО «АБОЛмед», расположенное на ул. Дукача, 4 и простаивавшее с 2015 года. По данным РБК.Новосибирск, в настоящий момент предприятие не работает. Одной из причин остановки деятельности ООО «Производственно-фармацевтической компании «Пребенд» стали финансовые сложности, возникшие в 2019-2020 годах во время пандемии COVID-19.

 

Ранее редакция сообщала, что налоговая банкротит новосибирскую торговую компанию «Шатурострой».

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ФНС банкротство арбитражный суд «ПФК Пребенд» «ППЛК «Лимонов»


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