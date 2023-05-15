Новосибирская область займет еще миллиард рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило на сайте госзакупок два аукциона на предоставление региону возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей. Согласно документации, начальная цена контрактов составляет 108,7 млн руб., процентная ставка — 8,5% годовых. Срок кредитной линии – 935 дней с момента заключения государственного контракта. Срок транша в рамках кредитной линии – не более 90 дней. Отмечается, что средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета Новосибирской области и погашение государственных долговых обязательств региона. Срок подачи заявок — 26 мая 2023 года.

Напомним, в середине марта министерство финансов Новосибирской области утвердило условия эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Министр финансов региона Виталий Голубенко озвучивал сумму в 20 млрд рублей, и не исключал, что размещение может состояться ближе к осени. Чуть позже Минфин региона объявил 12 аукционов на предоставление возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей на общую сумму шесть млрд руб. Победителем признан АО «Газпромбанк».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область займет шесть млрд рублей.