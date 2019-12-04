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Аренда загородного дома на Новый год в Новосибирской области подорожала на 1,7%

Средняя стоимость посуточной аренды загородного дома составляет 10,4 тыс за день.
  • 04/12/2019, 15:39
spruce

В начале зимы в Новосибирской области посуточная аренда загородных домов увеличилась на 1,7% по сравнению с прошлым годом и составляет чуть более 10 400 рублей в сутки. К таким выводам пришли эксперты Авито Недвижимость.

Отмечается, что самой доступной краткосрочная аренда загородной недвижимости оказалась в Крыму: в среднем чуть более 4 000 рублей в сутки, снизившись на 3,1% за год. На втором месте в рейтинге доступности Краснодарский край (около 4 500 рублей в сутки, снижение на 6,1%). В Алтайском крае, который  находится на третьем месте рейтинга, посуточная аренда такой недвижимости стала доступнее за год на 1,7% и стоит в среднем около 4 700 рублей в сутки.

Самое большое падение цен по отношению к аналогичному периоду 2018 года наблюдается в Мурманской области (-9,4%). А вот самый большой рост цен отмечен в Ульяновской области (на 40,2%).

В целом по стране средняя стоимость посуточной аренды загородного дома составляет около 6 600 рублей за день, снизившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая дорогая загородная недвижимость посуточно – в Москве и Московской области: в среднем около 14 500 рублей в сутки (снижение на 3,3% по сравнению с 2018 годом) и 11 500 рублей в сутки (снижение на 1,7% по отношению к 2018 году) соответственно.

Фото: pixabay.com, автор- nastya_gepp

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