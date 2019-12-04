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«Экология-Новосибирск» опровергла слухи об остановке вывоза отходов на территории региона

В настоящее время региональный оператор проводит электронные аукционы для определения операторов по транспортированию для работы в следующем году.
  • 04/12/2019, 15:44
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— В нескольких СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Кыштовском районе Новосибирской области с 01.12.2019 года будет остановлен вывоз отходов. Подтверждение данной информации нашло в письме администрации Кыштовского района. Официального уведомления от оператора по транспортированию ТКО ООО «Эко-Лайн» в адрес регионального оператора не поступало. В 2018 году на основе проведенного аукциона с ООО «Эко-Лайн» заключен договор на оказание услуг по транспортированию отходов на территории Кыштовского района. Всего ООО «Экология – Новосибирск» заключило контракты с 12 компаниями-перевозчиками. В свою очередь операторы по транспортированию ТКО оформляли договорные отношения с субподрядными организациями, работающими непосредственно в населенных пунктах области, — говорится в пресс-релизе, распространенном регоператором.

Отмечается, что на сегодняшний день решены финансовые вопросы с субподрядными организациями в Кыштовском районе, которые и в следующем году продолжат работать на данной территории.

— Мы провели все необходимые мероприятия по заключению договоров с перевозчиками на территории Кыштовского района таким образом, чтобы была соблюдена периодичность вывоза отходов, — подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — В случае предоставления некачественной услуги, потребителям будет выполнен перерасчет. К недобросовестным перевозчикам будут применены меры, предусмотренные действующим законодательством и заключенным договором.

В настоящее время региональный оператор проводит электронные аукционы для определения операторов по транспортированию для работы в следующем году. Торги являются самой состязательной процедурой. В них в полной мере присутствуют элементы эффективности проведения закупки, информационной открытости, гласности, отсутствие преимуществ кому‑либо, конкуренции участников закупок. Проведение отбора операторов по транспортированию с использованием инструментов, закрепленных в федеральном законодательстве, обеспечивает конкурентную борьбу участников закупок.

25 ноября 2019 года УФАС по Новосибирской области рассмотрел жалобы ООО «ЛаТранс», ООО «ЛИННЕТ» и ООО «ЭКО-ЛАЙН». Жалобы на действия ООО «Экология – Новосибирск» при проведении электронных аукционов признаны необоснованными. Федеральная антимонопольная служба (г. Москва) также не удовлетворила жалобы данных компаний.

По состоянию на 01.12.2019 услуга по обращению с ТКО предоставляется на территории 683 населенных пунктов Новосибирской области, в которых проживает более 2 707 тысяч человек, что составляет 97,1% населения региона. Общая собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО составляет – 74,47% от общего размера начисленных платежей за период январь-октябрь. За последние месяцы собираемость платежей составила: август – 83,1%, сентябрь – 87,7%, октябрь – 90,1%.

Фото: Юлия Данилова

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