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«Умный город» — город, безопасный и комфортный для жителей

В Новосибирске прошел бизнес-форум «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к ”умной стране”», организованный информационной группой ComNews.
  • 04/12/2019, 14:55
Автор: Ольга Еренкова
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Компания «Ростелеком» работает на рынке «умного освещения» уже более трех лет.

Цель региональных форумов под общей тематикой «Smart City & Region» — диалог между федеральными органами власти и структурами управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», с одной стороны, а также региональными и муниципальными властями — с другой. Это обмен лучшими практиками и договоренности о тиражировании успешных региональных проектов на другие субъекты федерации, изучение передового опыта городов и стран мира, формулирование потребностей и задач регионов/городов для IT и телекоммуникационного сообщества. Мероприятие, организованное при поддержке ПАО «Ростелеком» в Новосибирске, было посвящено вопросам построения цифровой информационной инфраструктуры для создания «Умного города» в Сибирском федеральном округе.

Напомним, в марте этого года Минстрой России подписал ряд трехсторонних соглашений о включении городов Сибири в реализацию проекта «Умный город». К нему уже подключились Красноярский край и город Красноярск, ЗАТО Железногорск и ЗАТО Зеленогорск, Кемеровская область и город Междуреченск, а также крупнейший город Сибири — Новосибирск. В Новосибирске, в частности, уже внедрены и работают такие проекты, как муниципальный портал «Мой Новосибирск», информационная система «Ритуал», «умные остановки», «умная школа».

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Об этом на форуме рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Заместитель начальника отдела технологий открытого правительства министерства цифрового развития Новосибирской области Наталья Новоселова обозначила задачи, которые ставит перед собой региональное правительство в рамках цифровизации. Это, прежде всего, устранение цифрового неравенства для жителей отдаленных поселений, создание комфортной среды проживания.

— То, что доступно жителям больших городов, — развитая информационная инфраструктура — должно быть доступно и жителям отдаленных поселений. Поэтому правительство региона, в первую очередь, разрабатывает именно такие решения. У нас есть опыт их внедрения, и мы готовы тиражировать лучшие практики в те муниципалитеты, которые в них заинтересованы, — сообщила она.

Руководитель проектов макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бакиров поделился опытом реализации проектов в сфере «умного освещения» для крупных городов и городских поселений.

— В направлении повышения энергетической энергоэффективности объектов для органов власти и коммерческих компаний/предприятий мы работаем уже более трех лет. На сегодняшний день успешно реализованы проекты как по уличному освещению, так и по внутреннему освещению отдельных зданий и промышленных предприятий, — пояснил он.

Современные технологии позволяют экономить существенный объем потребляемой электроэнергии, а значит, и бюджетных средств, идущих на эти цели. Экономия может достигать 70%!

В качестве примера реализации энергосервисного контракта внутреннего освещения Александр Бакиров привел проект, который компания реализовывала для ОАО «Новосибирский электровозоремонтный завод».

— Здесь мы выполнили модернизацию внутреннего освещения всех цехов предприятия. Полностью заменили все осветительные приборы, внедрили систему автоматизированного сбора показаний электроэнергии с приборов учета, тем самым минимизировав ресурсы на необходимость вручную собирать показания на довольно большой территории предприятия. Что касается эффективности внедрения, то на этом предприятии цифры экономии оказались даже выше расчетных, — уточнил эксперт.

«Ростелеком» в 2019 и последующие годы выбирает развитие данного направления не только в замене осветительного оборудования, но и установку интеллектуальных систем, которые с учетом трафика движения, времени суток и погодных условий позволяют автоматически регулировать освещенность улиц.

— Цифровые технологии позволяют не только экономить ресурсы, но и менять городскую среду, повышать качество жизни. Яркое освещение улиц в темное время суток делает их более безопасными и для пешеходов, и для водителей, снижает риск происшествий и аварий, — констатировал Александр Бакиров.

Подводя итоги конференции, выступающие отметили, что сегодняшние города, благодаря развитию цифровых технологий, переживают глобальную трансформацию. Развивается транспортная инфраструктура: строятся новые дороги, расширяются старые проезды, разрабатываются проекты по объединению разных транспортных систем, идут работы по реорганизации парковочных площадок. Меняется и городское пространство: промзоны становятся жилыми кварталами, благоустраиваются городские набережные и парки. Городские сервисы переходят в цифру, объединяются на одной платформе, доступ к ним можно получить не выходя из дома. Изменения приходят и в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Здесь внедряются системы «умный дом», «умное здание».

Однако, как отметил Александр Люлько, важно, чтобы «умные» системы не просто приходили в наши города, но внедрялись в них с учетом менталитета местных жителей. Главная задача — реализовать именно те проекты и технологии, которые помогут городу стать не только красивым, но и удобным для проживания.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком», pixabay.com

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