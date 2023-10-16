Арендодатель заплатит штраф 800 тысяч рублей за то, что приютил казино в Новосибирске

Прокуратурой Октябрьского района города Новосибирска установлен факт предоставления помещения для незаконной организации и проведения азартных игр.

― Входе совместных мероприятий прокуратурой района и отделом полиции выявлена незаконная игорная деятельность по ул. Бориса Богаткова. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационных-телекоммуникационной сети «Интернет», ― сообщает прокуратура Новосибирской области.

Кроме того, было доказано, что владелец помещения был в курсе этой незаконной деятельности. На хозяина недвижимости было возбуждено административное дело.

Мировой суд признал арендодателя виновным и назначил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.