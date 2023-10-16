Новосибирск закупит 80 троллейбусов на 4,9 млрд рублей

Аукцион на услуги по финансовой аренде (лизингу) 80 низкопольных троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом объявлен в Новосибирске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Муниципальное казённое предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт» (ГЭТ).

Согласно документации, троллейбусы первого класса должны поступить в филиал №1 «Дзержинский» новосибирского предприятия «Горэлектротранспорт». Победитель аукциона должен будет передать заказчику троллейбусы, которые изготовили не позднее 2023 года.

Пассажировместимость одного троллейбуса должна составлять от 90 и до 100 человек. Число посадочных мест — не менее 33. В каждом транспортном средстве обязательно наличие мест для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске.

Кроме того, указано, что в троллейбусах должна быть установлена система климат-контроля пассажирского салона. Все транспортные средства необходимо оборудовать USB розетками с двумя разъёмами каждая для зарядки гаджетов (мобильных телефонов, смартфонов и т.п.), видеорегистраторами, табло, системами бескондукторного обслуживания пассажиров.

Срок эксплуатации должен составлять не менее 12 лет. Условия эксплуатации техники — температура: от -20 до +50 °С. Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С.

По требованию заказчика победитель конкурса обязан дать гарантию на транспорт — не менее 12 месяцев, или 75 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Срок поставки — до 30 ноября 2024 года. Цена контракта 4,9 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.

Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. На конец сентября, в город поступило 32 из 120 заказанных по лизингу троллейбусов.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление общественного транспорта.