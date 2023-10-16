По карте жителя можно получать кешбэк в Новосибирске

— Первым кешбэк в размере 5% владельцам карты жителя Новосибирска начал предоставлять Новосибирский зоопарк. До конца года мы планируем подключить к этому сервису не менее 5 крупных учреждений, — сообщил на оперативном совещании министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По его словам, интерес к подключению к сервису проявили ЛДС «Арена», волейбольный центр «Локомотив Арена», «Аквапарк», а также ряд торгово-развлекательных центров.

— Партнеры, в том числе коммерческие, начали активно подключаться к сервису, —добавил министр.

Напомним, внедрение «Карты жителя Новосибирской области» началось в 2023 году.

В 2023 году в электронном виде предполагается реализовать сервис по предоставлению транспортных услуг населению. Параллельно планируется запуск получения рецептов на молочную кухню, на льготные лекарственные препараты, проактивное уведомление о доступных сервисах при рождении ребенка, информирование охотников о сроках начала, окончания охоты, дате выдачи разрешений, других электронных услугах. Первый сервис, ставший доступным пользователям — «Лаврентьевская карта».

Ранее редакция сообщал о том, что в Новосибирской области создана рабочая группа по развитию услуг и сервисов карты жителя.