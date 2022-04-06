Арендовать квартиру в Новосибирске сейчас в 2,5 раза выгоднее, чем брать ее в ипотеку

За месяц предложение квартир в долгосрочную аренду в крупнейших городах России увеличилось почти в полтора раза, что уже привело к снижению ставок выяснили эксперты Циан.Аналитики. Для сравнения — в феврале прирост составил всего 10%.

— Впрочем, текущий объем предложения, несмотря на рекорды прироста, ниже в годовой динамике на 29%. Основное снижение количества квартир в аренду произошло в августе и сентябре 2021 года, на фоне рекордного спроса, в том числе и по причине пересмотра программы льготного кредитования и меньшей доступности ипотеки. Аренда в данной ситуации выступила альтернативой решения жилищного вопроса, — констатируют в агентстве. — Текущий объем предложения практически достиг показателей июля 2021 года — периода до роста ставок аренды.

Сейчас аренда — в среднем по стране в три раза выгоднее ипотеки. Платеж по ипотеке вырос за месяц на 72%, а за год — почти в три раза. Для расчета взята средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в каждом городе, а также — средняя арендная ставка по «однушкам». По данным ЦБ РФ, средний займ на вторичном рынке выдается сроком на 22 года. Ставка кредитования на вторичном рынке (в банке-лидере ипотечного кредитования) — 20,2%. В феврале 2021 года ипотека выдавалась под 11,3%. А год назад ипотеку можно было взять под 8% годовых. Для расчетов учтены города с предложением от 100 квартир в аренду.

В Новосибирске средняя плата за аренду однушки на вторичном рынке в апреле 2021 года составляла 17,8 тыс руб, средний платеж по ипотеке — 20,3 тыс. В феврале 2022 года — 20,1 тыс руб и 30,2 тыс руб соответственно. То есть разница между арендой и ипотекой выросла до 11 тыс рублей в месяц. В апреле 2022 года, по данным Циан.Аналитики, за аренду однокомнатной квартиры на вторичном рынке в городе в среднем нужно заплатить 20,6, тыс руб, средний ипотечный платеж в месяц за такое же жилье вырос до 54,7 тыс. То есть разница между ипотекой и арендой составила 34 тыс рублей.

Кстати, в среднем по России по сравнению с концом февраля к началу апреля аренда однокомнатных квартир стала дешевле на 1,5%.

— Часть собственников пока решили отказаться от продажи квартир, получая пассивный доход от сдачи в аренду, — говорит Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. — С конца февраля количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке по городам с численностью населения от 500 тыс. человек, снизилось на четверть, что оказывает давление на стоимость. Например, в Москве средняя ставка «новинок» — на 5% ниже, чем в среднем по рынку. В перспективе мы ожидаем дальнейшее планомерное снижение арендных ставок на протяжении летнего сезона.

Новосибирск пока идет против этого тренда. С февраля ставки по аренде в Новосибирске выросли на 2,5%, платеж по ипотеке на 75%, за год — на 15,7% и в 2,5 раза соответственно.