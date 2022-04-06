Литовская Viciunu grupe планирует уйти из России в течение четырех месяцев

Одна из крупнейших литовских групп по производству продуктов питания Viciunu grupe прекратит бизнес в России в течение трех-четырех месяцев, говорится в сообщении компании, передает агентство Интерфакс.

— Мы видим, что не только у нас, но у всего крупного бизнеса, объявившего об уходе из России, реальные работы в связи с уходом занимают и займут не один месяц, — сказал глава группы Шарунас Матийошайтис.

С 7 марта Viciunu grupe из-за ситуации на Украине прекратила все инвестиции в производство в России, в логистику, торговлю, остановила все спонсорские и маркетинговые кампании.

Кроме того, для завода в Калининградской области больше не покупается никакое сырье, а производство ведется на сырье, приобретенном еще до начала событий на Украине, только для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе, утверждает компания.

По словам Шарунаса Матийошайтиса, одновременно ведутся интенсивные переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России.

Viciunu grupe также принадлежит предприятие на Украине, его филиалы находятся в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Ивано-Франковске. 14 марта в результате артиллерийского обстрела полностью сгорел логистический склад Viciunu grupe в Броварах, что в 15 км на северо-восток от Киева.

Viciunu grupe выпускает продукцию из сурими, специализируется на производстве рыбной продукции и хлебобулочных изделий. Ассортимент компании составляет около 3 тыс. видов под торговыми марками: VICI, Esva, Columbus и др. В целом ежегодно группа производит более 120 тыс. тонн продукции.