Арестант умер в СИЗО Новосибирска от передозировки наркотиками

ЧП произошло в СИЗО № 1 города Новосибирска. В камере скончался заключенный. Предварительная причина смерти ― передозировка наркотиками. Сейчас в странных обстоятельствах гибели разбираются следователи.

― По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Пока у следствия нет подозреваемых, но очевидно, что на территории спецучреждения не должно было находиться запрещенных веществ.

Известно, что происшествие было зарегистрировано более месяца назад. В настоящее время начальник СИЗО находится в отпуске. Мера пресечения в отношении него не избиралась, так как он не является фигурантом уголовного дела.