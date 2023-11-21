Будет ли дефицит новостроек в 2024 году в Новосибирске

В 2023 году по России в целом эксперты наблюдают снижение количества проектной документации на строительство многоквартирных домов, которую застройщики подают на экспертизу. Ситуация начала стабилизироваться только последние три месяца. Однако на данный момент количество положительных заключений на 40% меньше (всего 111 объектов), чем в 2022 году. Об этом на встрече с застройщиками Сибирского федерального округа в Новосибирске сообщил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. По его словам, ситуация близка к критической и означает, что в 2024 году на рынке России произойдет снижение темпов ввода новых проектов, то есть сокращение предложения.

Самые большие студии в новостройках обнаружили в Новосибирске с начала года в регионе количество среднемесячных заключений, выданных на строительство новых многоквартирных домов, выросло на 14% (годом ранее — на 16,7%).

Этот тренд подтвердил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко. По его словам, в 2023 году застройщики уже получили разрешения на строительство 83 домов, а в ноябре 2022-го — 82.

Впрочем, участники круглого стола отметили, что дефицит на рынке новостроек России может возникнуть только при сохранении спроса, который наблюдался на рынке в сентябре. Судя по статистике продаж квартир в новостройках, застройщики Сибирского федерального округа накопили большой запас непроданного жилья. Даже несмотря на ажиотажный спрос сентября.

По данным ЕРЗ, на сегодняшний день в строящихся домах Новосибирской области проданы 29% квартир, 36% ждут своих покупателей, по 35% продажи не открыты. Для сравнения: в Кемеровской области проданы 55% строящихся квартир, в Алтайском крае — 49%, в Красноярском крае — 33%.

При этом продажи октября в среднем по России уже на 20% ниже, чем в августе-сентябре, в ноябре эксперты ЕРЗ ожидают схожую динамику спроса.

— Инфляция ускоряется. Пока она составляет около 0,4% в неделю, по году ожидаем около 6,8%, что для отрасли некритично. Такой уровень инфляции не уничтожает рынок ипотеки. Если же она перейдет к 20% и будет сохраняться в этих параметрах длительное время, то с долгосрочным кредитованием будут проблемы: банки перестанут выдавать длинные кредиты, это приведет к повышению ставки и снижению доступности кредитов, — комментирует Кирилл Холопик. — Кроме того, сегодня доходы населения, с учетом инфляции, практически не растут. При этом срок среднего ипотечного платежа вырос с 16 до 26 лет — сегодня это предел. Если не будут расти доходы населения, цены на новостройки расти тоже не будут — для этого нет экономических предпосылок. Либо рынок должен резко сократиться за счет отсечения людей, которые сегодня могут платить по ипотеке, а завтра — нет.

— Думаю, что рынок ипотеки может повторить успех сентября весной- летом 2024 года. Две недели назад были опубликованы ключевые параметры нового федерального бюджета, где на 30% увеличены расходы. Там много стройки, в том числе объектов образования, культуры, а это повлияет на рост зарплат, которые с определенным временным лагом снова придут на рынок недвижимости, — прогнозирует Марков.

Директор по управлению инвестициями и проектами Корпорации «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков считает, что в августе-сентябре на рынок ипотеки пришли деньги, которые начали вливаться в экономику в феврале 2023 года. В четвертом квартале этот всплеск вряд ли повторится, но в 2024 году он вполне возможен.

По мнению участников отрасли, при сокращении спроса на рынке могут сформироваться следующие тенденции:

снижение темпов вывода новых проектов (что уже прослеживается),

снижение цен,

уменьшение площади квартир (пока в большинство регионов Сибири наблюдается рост),

сокращение продуктовых решений.

Согласно данным ЕРЗ, на 1 октября средняя цена на новостройки в Новосибирске составляла 120 тысяч рублей за кв. м. С начала года она выросла на 6,9%, за сентябрь — на 1%. Для сравнения: в Красноярском крае рост с начала года составил 13,8%, за месяц — 2,1% (до 117 тысяч рублей за «квадрат»), в Томской области — 13% и 4% соответственно (124 тысячи рублей), в Кемеровской — 14% и 2% (до 101 тысячи рублей), в Алтайском крае — 14% и 3% (до 103,8 тысячи рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что рост ключевой ставки повышает спрос на жилье в новостройках Новосибирска.