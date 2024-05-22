Арестованного министра ЖКХ Дениса Архипова наказали за трату 490 млн рублей

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов привлечен к ответственности за нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансферов.

Грубые нарушения в работе чиновника нашел заместитель прокурора области Виталий Дымолазов. Управление Федерального казначейства в 2023 году привлекло Архипова к ответственности. Но тот долгое время обжаловал решение суда.

― Дело об административном правонарушении было возбуждено по факту недостижения результатов использования федеральной субсидии в размере 490 млн рублей, предоставленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения населения в Венгеровском, Ордынском и Маслянинском районах области. На момент совершения правонарушения ни один из объектов водоснабжения не был введен в эксплуатацию. Более того, и в настоящее время один из трех объектов в Ордынском районе не сдан, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

Оспорить допущенные ошибки у Архипова не получилось. Октябрьский районный суд Новосибирска оставил в силе административное наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Напомним, в настоящее время министр находится под арестом. Его подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Суд арестовал имущество Дениса Архипова, а в мае после прокурорской проверки в отношении чиновника было возбуждено второе уголовное дело. Речь идет о договоре о предоставлении бюджетных инвестиций в размере 10 млн рублей за счет областного бюджета. По информации источника редакции, речь идет о компании АО «Экооператор».