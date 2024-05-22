Музыкальная площадка под открытым небом появится на Михайловской набережной в Новосибирске

Площадка с музыкальными инструментами откроется в Новосибирске на Михайловской набережной. Она будет расположена под открытым небом и начнет действовать 1 июня. Инициатором открытия площадки стала сеть стоматологических клиник Дентал-Сервис.

— Любой желающий сможет почувствовать себя музыкантом и насладиться игрой на шести разных инструментах в открытом доступе, — рассказали в пресс-службе компании.

На площадке будут размещены глюкофоны, ксилофоны, колокола и кахон. Они выполнены из сверхпрочных материалов, которые обеспечивают долговечность и антивандальность инструментов.

— Подобные проекты запущены уже во всех крупных городах России, и мы рады, что осуществили такую идею в нашем родном городе. Мы рассчитываем, что площадка станет точкой притяжения всех, кто любит музыку, и поспособствует развитию уличной сцены, — рассказала идейный вдохновитель проекта, собственник сети клиник Дентал-Сервис Инга Зайцева.

Она добавила, что поиграть на инструментах сможет любой желающий. Площадка адаптирована для маломобильных граждан, а описания инструментов продублированы шрифтом Брайля.

Напомним,в проекте планировки территории, расположенной между Димитровским и четвертым мостами на правом берегу Оби, в Новосибирске должна появиться новая благоустроенная набережная. Ее протяженность около трех километров. Территория будет развиваться в два этапа: до 2025 года здесь планируется построить набережную, а до 2030 года — реконструировать парк «Городское начало». Мэрия неоднократно высказывала идеи, по расширению городской набережной. В идеале она должна протянуться от Бугринского моста до Заельцовского парка.

Ранее редакция сообщала, что на набережной Европейского берега появятся смотровая площадка и скалодром.