Клиенты Банка Акцепт принесли 26817 рублей за один день «Монетной недели» в Новосибирске

По сведениям пресс-службы кредитной организации, никто не принес монеты номиналом «1 копейка». Самую большую сумму — 9 120 рублей (4300 штук) обменяли в офисе «Площадь Станиславского» в Ленинском районе Новосибирска. Всего новосибирцы сдали 7820 штук монет на сумму 12823,85 руб.

В барнаульское отделение местные жители принесли 675 штук монет на сумму 1620 руб, в Красноярске — 4047 штук на сумму 2012 руб.

Следует отметить, что при обмене мелочи в Банке Акцепт можно получить памятные монеты 10 рублей («Омск», «Новосибирск», «Хабаровский край», «Ханты-Мансийский автономный округ-Югра», «Работник строительной сферы»), однако их количество ограничено.

Кроме того, в качестве специального поощрения при наличии выдают в обмен памятные монеты из недрагоценных металлов (при наличии) номиналом 25 рублей («Аленький цветочек» и «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России»).

Напомним, что всероссийская акция «Монетная неделя» стартовала в России 20 мая и будет проходить по 2 июня.

Банк России проводит ее вместе с кредитными организациями с целью возврата мелочи, которая осела в копилках, обратно в денежный оборот.

Обменять мелочь можно на памятные монеты (при наличии), банкноты или зачислить на счет в банке.