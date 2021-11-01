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Аргументы в пользу изучения английского языка на курсах с нуля

  • 01/11/2021, 18:13
Без знания английского сложно построить карьеру и получить работу в хорошей компании с достойной оплатой. Изучению иностранного большое внимание уделяют в школах и университетах. Но если так случилось, что базовым был другой язык, начать освоение английского можно самостоятельно. Занимайтесь в свободное время и получайте удовольствие от этого процесса.

Запишитесь на курсы, чтобы начать обучение английскому с нуля. Этот вариант подходит для «студентов» разного возраста. Среди его преимуществ можно отметить:

  • удобный график;
  • возможность выбора преподавателя;
  • первый бесплатный урок.

Курсы английского с нуля позволяют овладеть языковыми навыками в сжатые сроки. Заниматься можно дистанционно – это удобно. Тех, что раннее не пытался говорить и писать на английском научат новым словам, помогут в освоении грамматических правил, восприятии английской речи на слух. В дальнейшем это позволит общаться на бытовые темы.

Быстрое приобретение навыков письма, чтения и устного общения на английском

На курсах можно начать учить иностранный с нуля. Главное – это системность. Регулярные занятия позволят приобрести навыки поддержания простой беседы, письма и чтения на английском.

Говорить ученики начинают уже с первого урока, а спустя 3-5 месяцев их словарный запас существенно увеличивается. В скором времени можно будет общаться с иностранными гражданами.

Чем интенсивнее идут занятия, тем заметнее прогресс. Рекомендуется брать от 3 до 5 уроков в неделю. Это позволит представляться на английском языке, рассказывать о своей семье, вести беседы на тему еды, работы и путешествий.

Под руководством опытных наставников освоить иностранный просто даже тем, кто никогда не учил его ранее. Они научат говорить и писать на английском, помогут разобраться в правилах.

Занятия английским в удобном формате

Заниматься английским можно когда и где угодно, с компьютера либо смартфона. Предварительно нужно проверить соединение с интернетом и звуковые настройки.

Обучение английскому включает изучение:

  • алфавита;
  • звуков и правил чтения;
  • грамматики.

Сначала предстоит выучить буквы, потом слова и только после этого фразы. Квалифицированные преподаватели подскажут, с каких тем начинать. Под их руководством можно быстро изучить правила чтения, развить аудирование.

Аргументы в пользу изучения английского языка

Главный аргумент в пользу изучения английского языка состоит в повышении собственной ценности на трудовом рынке. При найме на работу руководство большинства компаний интересуется, знает ли кандидат какой-нибудь иностранный язык. Современные реалии таковые, что конкуренция между специалистами очень большая. У тех, кто знает иностранный язык, пусть и на базовом уровне, шансы на успешное трудоустройство гораздо выше. Идет активное развитие международных компаний, возникает все больше организаций, которые связывают деловые отношения с фирмами из других стран.

Английский стоит начать учить в любом случае, ведь это отличная тренировка для памяти. Изучение иностранного подразумевает запоминание новой информации. Благодаря этому тренируется память. В эпоху информационных технологий тренировки мозга имеют огромное значение.

Еще один весомый аргумент в пользу освоения английского – это возможность просмотра фильмов и сериалы без перевода. Язык, на котором говорил сам Шекспир, признан международным, именно на нем вещает подавляющая часть телеканалов.

Те, кто его освоил, могут случать композиции иностранных исполнителей и понимать их смысл. А еще знание английского позволяет уверенно себя чувствовать в зарубежных поездках. Его изучение особенно актуально для приверженцев туризма. Во время отдыха за границей не придется испытывать дискомфорт при общении с местными. Можно будет свободно говорить с продавцами на рынках, спрашивать дорогу к достопримечательностям.

Знание английского требуется и для чтения книг, ведь многие издания не имеют русского перевода, а это существенно ограничивает возможности для приобретения новых знаний.

Есть литература, которая все-таки выходит с переводом, но с задержкой в несколько месяцев, а то и лет. Если говорить о специализированных интернет ресурсах, то большая их часть англоязычная. Но для тех, кто владеет английским – это не преграда для изучения контента.

Знание иностранного способствует расширению круга общения. Наличие интернета позволяет знакомиться с жителями других стран, находить новых друзей, изучать чужую культуру. Освоение иностранного становится увлекательным хобби.

У людей, которые знают английский язык, появляются дополнительные возможности для улучшения материального положения. Такой навык точно не помешает в современных реалиях.

Записывайтесь на курсы английского и начинайте учить язык с нуля, не откладывая.

 

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : английский язык


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