Советы по успешному прохождению собеседования

Например на вакансии Django разработчик на Хабр Карьера приходит много откликов от соискателей, но вот на собеседование приглашают не всех. Собеседование – предварительный разговор со своим непосредственным работодателем. Это всегда очень волнительный момент, ведь от того, как пройдет этот разговор, будет зависеть, дадут ли вам желаемую работу, или вам и дальше придется искать подходящий вариант. В этой статье вы найдете советы для успешного прохождения собеседования.

Все начинается с резюме

Такой заголовок здесь не случайно, именно это является начальным этапом дальнейшего успешного собеседования. Резюме – это ваша визитная карточка для работодателей. Грамотно продумайте стратегию его заполнения. Укажите:

все свои положительные качества;

предыдущие места работы;

свои намерения и инициативы (относительно конкретной компании).

Не стоит приписывать себе те навыки, которыми вы не владеете! Даже если вы думаете, что от такого небольшого преувеличения ничего не изменится – вы ошибаетесь. Работодатель увидит в вашем лице специалиста, которого он искал, а вы не оправдаете его ожиданий. Тем самым, вы создадите проблемы и себе, и ему.

Собеседование

Если работодатель уже получил ваше резюме и связался с вами, пригласив на личное собеседование, нужно приложить максимум усилий для его успешного прохождения.

Для начала:

Будьте пунктуальным, в первую очередь работодатель обратит внимание на ваше умение приходить к назначенному времени. Если вы, по каким-либо причинами не сможете прийти, заранее предупредите об этом.

Подготовьтесь к встрече заранее: изучите детальнее компанию, ее политику и руководителей. В этом случае вам легче будет ориентироваться в день собеседования – вы будете меньше задавать незначительных вопросов и больше внимания уделите действительно значимым.

Узнайте о дресс-коде. Если в компании он есть, выберете для собеседования деловой стиль одежды. Если же компания свободно относится к выбору одежды, то можно прийти в чем-то повседневном, но сдержанном (все же встреча деловая).

Отрепетируйте свою речь. Есть множество клишированных вопросов, которые работодатели задают на собеседованиях, ваша задача – изучить их четко, продумать ответы на них.

Возьмите сразу все необходимые документы, ведь если все пройдет успешно, то вы сразу сможете оформиться в этой организации. Обычно требуется следующий набор документов: паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (если она имеется), документ об образовании, медицинская книжка и др.

Отвечайте максимально честно на все вопросы, покажите свою заинтересованность.

Уделите внимание не только внешнему виду, но и поведению. Будьте вежливы и приветливы.

Пользуйтесь не только вербальными способами коммуникации (речь), но и невербальными. К ним относятся ваши жесты (держите ладони в открытом положении, так собеседник поймет, что вы с ним честны), не сидите в закрытой позе, старайтесь не отводить взгляд, когда отвечаете на вопросы, смотрите собеседнику в глаза.

Пользуясь этими советами, вы обязательно получите желаемую должность. Следите за нашими публикациями, ведь в следующей мы поговорим как получить работу программистом Delphi https://career.habr.com/vacancies/programmist_delphi, что это за профессия и какие ее перспективы.