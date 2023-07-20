«Архитектуру неба» создадут участники проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023»

Заявки подали уже 2,3 тысячи участников, регистрация участников продолжается.

По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, «Архипелаг» 2023 года будет в большой части посвящен рождению и развитию новой отрасли – беспилотных авиационных систем, поэтому главная тема интенсива – «Архитектура неба». Будут задействованы такие направления, как производство, выпуск, подготовка кадров и многие другие – не только самой отрасли, касающейся беспилотных авиационных систем, но и всех смежных отраслей. На трех площадках – НГУ, НГТУ и Биотехнопарк Кольцово – пройдет более 100 разнообразных соревнований БАС, участниками которых станут специалисты от любителей до профессионалов, при этом 70 соревнований будут проводиться впервые.

Также замгубернатора отметила, что другими темами интенсива станет развитие биотехнологий, социальное проектирование, в рамках которого будут представлены лучшие проекты из команд субъектов РФ в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, экологии, повышения качества и др. Также важнейшим направлением «Архипелага 2023» станет развитие креативной экономики. Программа интенсива расписана на 10 дней. Между всеми площадками предусмотрено взаимодействие.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» состоится с 28 июля по 7 августа в Новосибирской области. Организаторами интенсива выступают правительство Новосибирской области, Платформа НТИ, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

Подробная информация о площадках Архипелага-2023 – на сайте правительства Новосибирской области.

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