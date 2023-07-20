Ремонт теплотрассы на Петухова завершат к середине сентября

Объемы работ

В этом году в Новосибирске реализуется рекордный за последние годы объем ремонтов на теплосетях. По словам директора Западно-Сибирского филиала СГК Игоря Лузанова, в 2023 году в городе реконструкция и ремонт запланированы на 31 участке общей протяженностью 19 км (в 2022 году — 12 км). Компания планирует наращивать объемы работ ежегодно. Годовая сумма вложений составит около 4 млрд рублей.

Он уточнил, что по состоянию на 19 июля работы ведутся на 22 участках. На 5 из них — близятся к завершению. Еще на 5 участках работы начнутся до конца июля, в соответствии с графиком. По 4 объектам энергетики находятся в процессе получения разрешения на земляные работы от мэрии.

Самый протяженный объект в Новосибирске

Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети по улице Петухова, работы на которой энергетики представили прессе и депутатам, ведется по концессионному соглашению СГК с мэрией Новосибирска. Его основной смысл в том, что компания будет вкладывать средства в модернизацию муниципальных теплосетей и котельных. Стоимость работ по реконструкции теплосетей на Петухова — 215 млн рублей. Работы здесь ведет подрядчик ООО «ДСК».

— Те трубы, которые в 1967 году здесь укладывались, практически все сгнили. — подчеркнул председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. — За последние 5 лет на этой теплосети были 65 отключений. Поэтому очень важно, что здесь используются современные технологии по укладке труб и предусмотрена временная схема обеспечения горячим водоснабжением потребителей.

От этого участка теплосети запитаны 11 многоквартирных домов, где проживают более 2,3 тысячи человек. Кроме того, в зоне теплосети находятся 2 детских сада. Наличие резервной схемы горячего водоснабжения минимизирует неудобства от работ на теплосети.

Напомним, что работы на этом участке начались позже намеченных планов. Дело в том, что возникли проблемы с получением разрешений на разрытия и с оформлением документов на ограничение дорожного движения. Это самый протяженный участок ремонтной кампании 2023 года. Здесь запланирована модернизация внутриквартальной тепловой сети длиной почти 4,5 км в однотрубном исчислении.

Эта теплотрасса географически проходит вдоль 13 многоквартирных домов, поэтому требовалось или получить согласования собственников всех этих домов — провести общие собрания, или ввести режим повышенной готовности, чтобы не допустить срыва сроков начала отопительного периода. Власти воспользовались этой возможностью.

Когда благоустроят территорию после ремонта?

— Наши требования: чтобы работы велись в графике — отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. — Второе наше требование: чтобы после завершения работ, компания благоустроила территорию.

Игорь Лузанов подчеркнул, что обязательства по благоустройству территории являются неотъемлемой частью любого ремонта теплотрассы.

Однако он не исключил, что сроки окончательного благоустройства территории на Петухова могут быть перенесены на следующий год — в случае плохих погодных условий, которые препятствуют качественным работам. Согласно нормам, одно из важных условий укладки качественного покрытия — это стабильная плюсовая температура и относительно сухая погода. В любом случае участок ремонта сделают безопасным: благоустройство будет выполнено во временном, зимнем варианте.

СПРАВКА. Лето — период не только модернизации, но и ремонтной кампании на теплосетях. По данным на 17 июля, «Сибирская генерирующая компания» провела 8 этапов гидравлических испытаний из 14. Проверены на прочность и плотность 1 452 км теплосетей. Еще 744 км трубопроводов будут обследованы до 18 августа.

По итогам опрессовки выявлены 760 дефектов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть из них — 475 повреждений — приходятся на внутриквартальные теплосети. Основная часть дефектов (556) устранена.