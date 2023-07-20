Новосибирцев ждет похолодание с дождем на выходные

В Новосибирск в выходные придет похолодание. Об этом сообщают синоптики.

По данным Gismeteo, 22 июля температура не превысит +23 градуса с обильными осадками (14,4 мм) и грозами. Порывы ветра ожидаются до 10 м/с.

23 июля температура составит +24 градуса с дождем (6,1 мм), но без грозы. Порывы востра составят 10 м/с.

По данным «Яндекс.Погода», 22 июля ожидается утро до +20 с дождем. Отметим, что после утра будет облачно с прояснениями. Днем — +21, вечером ­- +24 с, а ночью до +20. УФ-индекс – 3, средний.

24 июля не порадует солнцем, так как весь день будет облачно с небольшими прояснениями. Утром +17…+23, днем +26…+27, вечером +25, а ночью +18…+21. УФ-индекс – 5, средний.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали, когда в Новосибирск придут ливни с низкой температурой.