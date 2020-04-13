АСИ создает «карту самочувствия» бизнеса

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило опрос для предпринимателей с целью создания специального сервиса, чтобы узнать состояние российского бизнес-сообщества во время пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что данные для «карты самочувствия» отечественных предпринимателей АСИ будет получать с помощью чат-бота в Telegram.

— Сервис уже принимает ответы предпринимателей. Таким образом, АСИ сможет оценить динамику выручки, уточнить данные о росте или снижении риска банкротства, увольнениях и изменениях режима работы сотрудников или снижении зарплат, — рассказали в пресс-службе.

Опрос позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения в положении бизнеса и влияние мер поддержки. Вся полученная информация будет собираться в общей базе данных на платформе Смартека. Итоговые данные будут отображаться в виде инфографики и интерактивной карты. Результаты планируется использовать для подготовки предложений в Правительство РФ и президенту РФ.

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