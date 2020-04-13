Ученые ИЯФ СО РАН лоббируют технологию облучения продуктов питания

— С помощью технологии и установки, разработанной нашим институтом, можно проводить радиационную обработку продуктов питания. Эта технология является аналогом консервирования и не приводит к накоплению в продуктах остаточной радиации, — сообщил в ходе пресс-тура заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН, руководитель совместного Центра радиационных технологий ИЯФ СО РАН и НГУ Александр Брязгин.

Он считает, что сейчас из-за увеличения конкуренции на рынке пищевой продукции ни один производитель не сможет выжить без расширения рынка сбыта, а это требует увеличения сроков хранения продуктов питания.

— Сейчас производители для решения этих вопросов используют химические добавки, а покупатели, наоборот, ищут продукты с их минимальным содержанием. Наша технология более современна. В России она пока не пошла, хотя во всем мире используется очень активно. К примеру, ИЯФ СО РАН поставил свое оборудование для радиационной обработки в Индию, Южную Корею, — говорит Александр Брязгин. — Отечественные производители также готовы ее применять. В стране созданы около 10 стерилизационных центров, где можно проводить радиационную обработку продуктов питания. Не хватает законодательной базы.

По его словам, в Госдуме РФ на рассмотрении находится пакет законов, которые необходимо принять для запуска технологии.

— По нашим оценкам, около 70% продуктов питания можно увеличивать сроки хранения за счет лучевой обработки. Наш Центр радиационных технологий может стерилизовать десятки тонн пищевых продуктов в час, — добавил он.

О запуске технологии лучевой обработки продуктов ученые ИЯФ СО РАН и ГК SFM объявили еще несколько лет назад. Как пояснил директор ГК SFM Андрей Бекарев, сейчас компания активно ее использует.

— Наиболее активно к нам обращаются производители и поставщики такой продукции, как специи, сушеные травы. Этот тип продукта наиболее подвержен заражению паразитами, обсеменению вредными микроорганизмами. Лучевая технология хорошо справляется с такими проблемами, — поясняет Бекарев.

Он подтверждает, что во всем мире производственные компании активно используют радиационные технологии для стерилизации продуктов питания. В России фобия к этому методу также постепенно проходит.

— Лучевая обработка не имеет никакого отношения к радиоактивным материалам. Если приводить аналогию, то продукты обрабатываются потоком электронов, что не опаснее, чем разогревать еду в микроволновке. Никаких проблем с делящимися и прочими материалами не возникает, — говорит собеседник InfoPro54.

Теоретически, по его оценкам, радиационную обработку можно проводить по многим продуктам питания. Например, облучение мяса в вакуумной упаковке и колбасных изделий позволит значительно увеличить срок их хранения без изменения вкусовых качеств и без химических добавок. Но далеко не для всех продуктов питания технология применима с экономической точки зрения.

— Конечно, обработка овощей открытого грунта, фруктов, зерна также позволила бы увеличивать сроки их хранения. Но для этого ускорители необходимо построить на месте сбора такой продукции. А в случае с зерном — в портах перевалки перед отправкой на экспорт. Если эту сельхозпродукцию везти для обработки в существующие центры, то логистика получится слишком дорогой и скажется на конечной цене, — констатирует Бекарев.

Именно логистика, по его оценке, сдерживает более широкое использование технологии в России, а также большой объем инвестиций, который требуется для реализации таких проектов. Помимо ускорителей, они требуют строительства обвязки и бункера, к тому же необходимо решить часть технических проблем, утилизации озона, например, образующегося в ходе работы установки (прямые выбросы в атмосферу или перегонка через катализаторы). Оценить объем вложений Бекарев затруднился, отметив, что многое зависит от типа ускорителя и задач, которые он будет решать. По словам Александра Брязгина, строительство радиоускорительного комплекса с радиационно-защищенными зданиями обойдется в несколько миллионов долларов. Для его возведения необходимо около 1 года.

— Это недешевая, но долгоиграющая вещь. Ее окупаемость может составить десятки лет, но иногда другие способы стерилизации просто невозможно использовать, — констатирует Андрей Бекарев.

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