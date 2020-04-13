Новосибирская область планирует расселить в 2020 году около 17 тысяч аварийного жилья

Новосибирская область планирует сохранить высокие темпы расселения аварийного жилья в 2020 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что в регионе переселение граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках федеральной и областной программ. До 2024 года планируется расселить 107 тысяч квадратных метров аварийного жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и 88 тысяч квадратных метров – по областной программе. В областную программу вошли дома, не прошедшие по критериям в федеральный проект, в том числе дома блокированной застройки.

Как подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в 2019 году в пять раз перевыполнен целевой показатель 2019 года по расселению аварийного жилья – при плане 1,6 тысяч квадратных метров, удалось расселить 9,6 тысяч квадратных метров. В 2020 году Минстроем РФ установлен показатель по расселению 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Новосибирской области.

Регион планирует, что в 2020 году удастся, как и в 2019 году, расселить больше установленного показателя – около 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Уже в мае запланирован переезд в новое жилье 41-го жителя города Чулым. В июле-августе планируется вручение ключей от новых квартир жителям городов Купино, Черепаново и Болотное.

Фото пресс-службы мэрии города Новосибирска