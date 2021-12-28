Для первоклассников в следующем году введут дополнительные выходные

В мэрии города Новосибирска назвали сроки каникул во втором полугодии 2021-2022 учебного года. Их рекомендовано придерживаться муниципальным общеобразовательным организациям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент образования мэрии Новосибирска.

Образовательным учреждениям рекомендовано придерживаться следующих сроков каникул:

– осенние: с 1 по 7 ноября;

– зимние: с 29 декабря по 9 января;

– весенние: с 21 по 27 марта;

– дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с 14 по 20 февраля.

Также в муниципалитете подчеркнули, что каникулы и учебное время должны чередоваться. Продолжительность каникул должать составлять не менее недели, то есть семь календарных дней. Образовательные учреждения могут сами определять сроки выходных для школьников.