Ассоциация представителей электронной торговли создана в Новосибирске

Руководитель комитета по маркетингу, рекламе и PR, руководитель направления по работе с ритейлом Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ Мария Гаранина отметила, что онлайн-рынок FMCG вернулся к ускоренному росту, причем в регионах он восстанавливается быстрее, чем в центре России. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке с июля 2022-го по июль 2023-го в деньгах онлайн-продажи выросли на 43,7%, в упаковках — на 33,2%.

— В принципе, по всем категориям мы наблюдаем больший рост в онлайне, то есть потребитель активно перетекает из онлайна в офлайн. При этом в ряде категория онлайн уже занимает серьезные позиции: еда для собак — 47%, кондиционеры для волос — 43%, средства для посудомоечных машин — 40% и т. д, — констатирует Гаранина.

Еще одни тренды онлайна: бо́льшая ориентация потребителя на скидку, которую маркетплейс ему четко показывает. По некоторым категориям продажи промо составляют уже свыше 80%.

— Мы стали менее брендозависимы, — комментирует Мария Гаранина. — В перспективе маркетплейсы смогут отстраиваться друг от друга за счет СТМ. Причем качество товаров, которые продаются под собственной торговой маркой, уже достаточно высокое, и этот показатель продолжает расти. Большое количество СТМ сегодня появляются в среднем и премиальном сегментах.

Развитие онлайн-торговли стимулирует рост количества игроков: в целом по России в первом полугодии 2023 года количество активных продавцов на маркетплейсах увеличилось на 113%. При этом доля каждого игрока снижается, и выход на онлайн-площадку становится для них менее выгодным, чем ранее.

Еще один тренд для участников онлайн-торговли более позитивен: индекс покупательского оптимизма в РФ повышается. По наблюдению аналитиков NielsenIQ, сейчас потребители охотнее покупают новое.

— Сегодня в России индекс покупательского оптимизма выше, чем в Европе, покупатели чувствуют себя лучше. Доля тех, кто считает, что экономика страны находится в состоянии рецессии, продолжает снижаться (48% по итогам второго квартала 2023 года). 18% опрошенных считают, что экономическое положение в стране улучшится в ближайшие 12 месяцев, — говорит Мария Гаранина. — Мы прогнозируем дальнейший рост бизнеса маркетплейсов и их участников.

Заместитель руководителя комитета по торговле и подакцизным товарам по направлению «электронная торговля» реготделения «ОПОРЫ РОССИИ», член президиума Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Виктория Сорокина пояснила, что активный рост сегмента онлайн-торговли приводит к тому, что его участникам, особенно новичкам, не хватает информации о том, как выходить на этот рынок, о нюансах взаимодействия с площадками, с потребителем, с надзорными и контролирующими органами.

— Ассоциация позволит нам всем находиться в одной среде, понимать, куда движутся маркетплейсы в России, изучать и анализировать опыт площадок из других стран, учиться, а также продвигать интересы отрасли при взаимодействии с органами власти, — перечислила Сорокина.

Конкурентным преимуществом сибирской ассоциации совладелец маркетплейса obladi.ru Леонтий Коновалов назвал более глубокое понимание регионального рынка, потребностей предпринимателей и покупателей. Замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин не исключил, что с помощью онлайн-торговли можно будет снабжать необходимыми товарами и продуктами людей из отдаленных населенных пунктов, в которые не идут офлайн-игроки. Президент ассоциации Алексей Москаленко добавил, что ассоциация также планирует участвовать в федеральной повестке, актуальной для рынка.

По данным Seldon.Basis, Ассоциация представителей электронной торговли Сибири зарегистрирована 22 сентября. Алексей Москаленко является совладельцем компаний ООО «Эйс.Маркетплейс» и ООО «СРМ.Инвест».

Ранее редакция сообщала о том, что за первый квартал 40% новых компаний было зарегистрировано в сфере интернет-торговли.