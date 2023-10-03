Поторопились: Первомайский сквер опять закрыли для новосибирцев

3 октября Первомайский сквер в Новосибирске снова закрыли для прохода новосибирцев. Стройплощадку опять огородили забором.

— Пока Первомайский сквер остается закрытым для прохода ввиду производства работ: продолжается мощение дорожек твердыми покрытиями, начинаются работы по озеленению, работает тяжелая техника. О начале частичного открытия прохода через сквер мы уведомим дополнительно, — говорится в сообщении «Зеленый Новосибирск» в Телеграм-канале.

Напомним, накануне управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска в своих соцсетях сообщило об открытии прохода по дорожке от ул. Советская к Красному проспекту.

Напомним, о том, что в Новосибирске планируется реновация Первомайского сквера стало известно еще в 2021 году. Весной 2023 года стало известно, что реновация – план этого года. Затем власти сообщили, что сквер на время ремонта закроют для посещения горожан. В апреле объявили первый аукцион по выбору подрядчика для ремонта Первомайского сквера. В итоге аукцион прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе. Завершить работы подрядчик должен до середины октября.

Стоит отметить, что 2 октября стало известно о вероятном переносе сроков окончания работ по благоустройству парка Каменка на следующий год. Там также пришлось менять субподрядную организацию и вносить корректировки в проектные решения. Напомним, проект реализуется по федеральному проекту. Выполнение первого этапа благоустройства оценивается почти в 300 млн рублей. Начало выполнения работ — 25 апреля 2022 года, завершение — 15 октября 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что на ремонт фонтана «Мишка» в Новосибирске потратят около 9 млн рублей.