На платформе «Большая Сибирь» в 2023 году заключено более 254 тысяч контрактов

В 2022 году руководители регионов Сибири приняли решение о необходимости создания в округе новой информационно-сервисной платформы для бизнеса Сибирского федерального округа — «Большая Сибирь». Ее презентация прошла в начале года на «Красноярском экономическом форуме». Как сообщил в Новосибирске заместитель генерального директора РТС-тендер по Сибири и Дальнему Востоку Игорь Бубуненко, к витрине подключились уже 10 регионов округа.

— В 5 регионах платформа находится в режиме промышленной эксплуатации. Один из них—Новосибирская область. Еще в четырех планируется запуск: Томская и Омская области, Красноярский край и Республика Тыва, — уточнил Бубуненко.

По его словам, совокупный объем спроса в СФО в 2023 году составил более 38 млрд рублей, в Новосибирской области — более 9 млрд. В округе заключено более 254 тыс контрактов, в Новосибирской области — более 90 тыс.

Напомним, на Красноярском экономическом форуме -2023. Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников пояснял, что платформа «Большая Сибирь» предназначена для развернутого представления и доступа к товарам и услугам предприятий — поставщиков и производителей Сибири, обеспечения межрегионального взаимодействия и расширения спектра предложений для государственных и муниципальных закупок. Главными задачами интернет-ресурса являются обеспечение внутри- и межрегионального взаимодействия предприятий-поставщиков и производителей Сибири, развёрнутое представление товаров и услуг и расширение спектра предложений.

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