Астрофизики НГУ поделились фотографиями северного сияния

Специалисты по астрофизике из Новосибирского государственного университета смогли зафиксировать северное сияние в Томской области.

— Оно было вызвано очень мощной вспышкой на Солнце, которая наблюдалась в этот день, — отмечается в сообщении учебного заведения. — Из-за ясной и прозрачной атмосферы в Томской области получились восхитительные фотографии.

В Новосибирском государственном университете сообщили, что на фотографии можно заметить розовое свечение, которое возникает при смешении красного и зелёного цветов. Ученые напоминают, что 2024 год и 2025 год являются годами максимальной солнечной активности текущего солнечного цикла.

Стоит отметить, что Новосибирская область расположена довольно далеко от полярных широт, поэтому увидеть северное сияние в регионе можно только при высокой солнечной активности.

— В 2024 и в 2025 годах у нас также есть шанс увидеть «разноцветное» небо над головой. В годы спокойного Солнца мы тоже видим бесцветное серое сияние на северной части небосвода, — рассказывает Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.

Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосферы, возникающее в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты.

Ранее редакция сообщала о том, что северным сиянием любовались жители Новосибирской области.