Экс-срочник рассказал о военной части под Новосибирском, откуда сбежали бойцы

Из воинской части в посёлке Коченёво Новосибирской области 12 ноября сбежали 10 человек. По словам главы района, в течение 30 минут после самовольного ухода из части военнослужащие выехали с территории посёлка на такси. Нескольких полицейские уже нашли.

Как рассказывает один из бывших срочников, отслуживший в этой части менее десяти лет назад, условия там тяжелые, а построенные в 60-е годы казармы нуждаются в ремонте..

— Хуже всего было летом — невыносимая жара. В казарме все окна были заклеены, они не открывались. Только верхние створки в некоторых местах раскрывались, — поделился с Atas.Info сибиряк.

Еще одной болью для срочников были мокрые вещи. После занятий, когда одежда промокает, второго комплекта нет, а в сушильной комнате не открывались окна и не было вентиляции.

По воспоминаниям мужчины, питание солдат также оставляло желать лучшего. Рацион был однообразен, а блюда часто невкусными. Например, пельмени, которые выдавали несколько раз в неделю, были настолько никудышными, что их почти никто не ел.

Отдельным вопросом для бывшего военнослужащего, как он отмечает, было получение медицинской помощи. Чтобы попасть в лазарет, температура у пациента должна была быть не менее 38 градусов. Те, кому удавалось попасть в лазарет, могли рассчитывать на улучшенное питание, но таких были единицы.

В качестве позитивного момента он выделил отношение офицеров воинской части к новобранцам. Большинство начальников были требовательны, но справедливы.

— В частности, гвардии полковник был хорошим мужиком. Но когда кто-то его замещал, в основном майоры, то был ужас. Зачастую это агрессивные, не очень приятные люди, — вспоминает сибиряк.

По словам собеседника, во время его службы охране военного объекта не уделялось должного внимания — посты не были оборудованы таким образом, чтобы предотвратить попытки побега. Поэтому сбежать из части было несложно — достаточно было перелезть через забор. Изменилась ли ситуация с тех пор, у него нет информации.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил на 6,5 лет в колонию жителя Новосибирской области за регулярные самоволки.