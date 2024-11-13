Аналитики составили рейтинг сервисов, обеспечивающих цифровую безопасность

Аналитики компании J’son Partners Consulting определили лучших в области цифровой безопасности на основании ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи. В результате анализа функциональности и полноты решений по защите пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС.

В топ-5 рейтинга вошли также Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. Кроме того, в исследовании были представлены решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.

Отмечается, что российские цифровые компании разрабатывают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками информации. Например, МТС представила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время разговора. А функция «Уведомление об утечке данных» от МТС, Сбера и t2 помогает следить за данными абонента и предоставляет советы по предотвращению подобных инцидентов.

— С начала 2023 года в Новосибирской области нам удалось предотвратить 29 миллионов минут бесполезных разговоров, — сообщил директор МТС в регионе Алексей Пахомов.

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