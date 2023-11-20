Астрофотограф из Новосибирска сделал макросъемку осы и мухи

Астрофотограф Алексей Поляков снял муху и осу в макросъёмке. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

— Оса у меня была в засушенном виде, а где еще брать моделей, посетовал жене. Проходит полчаса и она ловит для меня муху, — написал Поляков.

На фотографии можно увидеть голову осы. Детально показаны фасеточные глаза, а также усики по всему телу. Муха же оказалась больше исчадьем ада, чем земным существом.

Алексей рассказал, что особо чувствительным лучше не смотреть эти фотографии, особенно ночью.

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