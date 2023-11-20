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Преподавателю НГУ Екатерине Кузнецовой вручили премию «Человек года»

  • 20/11/2023, 09:54
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Преподавателю НГУ Екатерине Кузнецовой вручили премию «Человек года»
Премия была вручена за проведение просветительской кампании «Спаси жизнь — стань донором костного мозга».

Преподавателю НГУ Екатерине Кузнецовой вручили премию «Человек года». Она стала первой за 13 лет женщиной, получившей главную премию. Об этом сообщает вуз.

Премия была вручена за проведение просветительской кампании «Спаси жизнь — стань донором костного мозга» в различных  учреждениях Сибири.

— По итогам годовой кампании, регистр доноров костного мозга пополнился на пять тысяч человек. И это очень хороший результат, – рассказала Екатерина Кузнецова.

Практика Кузнецовой показывает, что после ярких публичных мероприятий интерес к теме повышается. К примеру, после лекций о донорстве в регистр вступают 20-30% присутствующих.

В аналогичном регистре Германии сейчас насчитывается 10 миллионов человек, в Израиле потенциальным донором костного мозга является каждый 10-ый. Во всех российских регистрах пока находится всего около 200 тысяч добровольцев.

Ранее редакция сообщала о том, что игроки и болельщики хоккейного клуба «Сибирь» приняли участие в благотворительной акции.

Фото предоставлено пресс-службой НГУ

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : человек года НГУ Екатерина Кузнецова


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