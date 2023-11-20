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Мошенники используют «курсы для аналитиков» в качестве новой схемы обмана

  • 20/11/2023, 11:22

мошенники используют «курсы для аналитиков» в качестве новой схемы обмана
ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества, при которой злоумышленники предлагают получить работу в качестве аналитиков.

На самом деле «жертву» обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести «заработок» человек уже не сможет – все средства пропадают.

Мошенники обзванивают соискателей работы по объявлениям рекрутинговых компаний и предлагают должность специалиста отдела аналитики. На собеседовании в арендуемом офисе рассказывают о должностных обязанностях, в которые входит составление аналитических отчетов, в том числе возможность работы в дистанционном формате из дома. Для этого просят пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. Во время практических занятий кандидату показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках, как можно на этом быстро заработать. После чего регистрируют его на одной из таких платформ. Все обучение проходит в легкой и непринужденной атмосфере, а менеджеры-кураторы старательно завоевывают доверие людей и аккуратно выясняют материальное положение и наличие кредитов.

В последний день обучения куратор предлагает внести денежные средства на счет, чтобы получить доход. Если у собеседника нет денег, то его начинают уговаривать взять кредит в банке или даже получить деньги под залог имеющейся квартиры. После этого «жертву» просят отдать деньги одному из работников офиса или специальному курьеру для внесения их на несуществующий торговый счет или криптокошелек. Далее история с торгами на финансовом и валютном рынках повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в минус или не догадывается, что попал на уловку мошенников.

«Злоумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана. В этот раз они пользуются уязвимым положением при поиске работы, предлагая несуществующие вакансии и обманным путем загоняя россиян в кредиты. В общении злоумышленники максимально воздействуют на собеседника, проявляя излишнюю «заботу» и желание помочь заработать. При приеме на работу мы настоятельно рекомендуем проверять отзывы о компании, ее историю, анализировать предложенный пакет документов при трудоустройстве», – отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ.

Специалисты ВТБ также предупреждают, что даже если работодатель попросит оформить кредит, для того чтобы вложить средства в какой-либо из своих проектов, следует помнить, что ответственность за возвращение долга банку по закону, лежит на самом клиенте.

«Гарантия сверхдохода — это признак мошенничества. Никогда не следуйте инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону, в том числе о снятии и переводе денежных средств, приобретении акций, установке каких-либо приложений на компьютер или мобильный телефон. Все это мошеннические схемы, поэтому лучшим решением будет прекратить общение. Помните, что инвестиционная компания не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести деньги на карту физического лица. Проверяйте добросовестность, надежность и легальность участников финансового рынка перед тем как совершить сделку», – отметила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Сотрудники банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам. ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов.

Фото freepik.com/author/kues1

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг финансовые мошенники обман ВТБ


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