Астрофотограф из Новосибирска сфотографировал «комету дьявола»

Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось сделать снимок кометы Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), которую называют «дьявольской». Для этого ему пришлось уехать за 100 км от города.
— Кометы весьма капризны к засветке неба, решено было выдвинуться за 100км от города. Вишенка на торте: комета сейчас находится относительно недалеко от галактики Андромеды, запечатлел эту сладкую парочку, — написал он на своей странице ВКонтакте.
Комета была официально открыта в июле 1812 года французским астрономом Жаном-Луи Понсом. В 1883 году ее повторно открыл американский астроном Уильям Брукс. Именно поэтому комета получила двойное имя. Понта-Брукса — это холодный вулкан. Ее ядро взрывается и выбрасывает так называемую «криомагму».
Комету называют «дьявольской» из-за вспышки, которая исказила ее форму. Она стала похожа на подкову, с темным центром и светлыми «крыльями». Орбитальный период кометы — 71 год.
В апреле комету Понса-Брукса можно будет увидеть невооруженным глазом.
Ранее редакция сообщала, что в топ лучших снимков космоса попали фотографии астрофотографа из Новосибирска.
Фото со страницы Алексея Полякова ВКонтакте, автор Алексей Поляков
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