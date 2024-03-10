Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ученика в школе Новосибирска

СК России по Новосибирской области проводит проверку по факту избиения ученика одной из школ Новосибирска. Информация об инциденте появилась в одном из пабликов 8 марта. На видео, размещенном в социальных сетях, подросток в одной из школ Новосибирска избил сверстника и вымогал у него деньги.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, руководителю следственного управления СК РФ по области Евгению Долгалеву предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль еще один инцидент с избиением подростка в школе Новосибирска. В образовательном учреждении был избит 13-летний мальчик — он не захотел отдавать деньги старшеклассникам.