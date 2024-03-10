Рекламодателям

Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ученика в школе Новосибирска

  • 10/03/2024, 11:56
Автор:
Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ученика в школе Новосибирска
Руководитель регионального СК предоставит доклад о ходе расследования.

СК России по Новосибирской области проводит проверку по факту избиения ученика одной из школ Новосибирска. Информация об инциденте появилась в одном из пабликов 8 марта.  На видео, размещенном в социальных сетях, подросток в одной из школ Новосибирска избил сверстника и вымогал у него деньги.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, руководителю следственного управления СК РФ по области Евгению Долгалеву предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль еще один инцидент с избиением подростка в школе Новосибирска. В образовательном учреждении был избит 13-летний мальчик — он не захотел отдавать деньги старшеклассникам.

Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

12 244

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело избиение подростка


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25
Герой России из Новосибирска подбил американский Abrams под Авдеевкой
6/03/24 10:13

«Кому нужно распускать слухи о моем выдвижении?»: Андрей Панферов об участии в выборах мэра Новосибирска

Информация о выдвижении Панферова появилась в местных пабликах.
Читать далее >>

Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов

Разработчикам удалось найти способ скрыть дроны с радаров.
Читать далее >>

Китайский розничный рынок открывается в Новосибирске

На его площадке размещено более 700 тысяч китайских товаров.
Читать далее >>

Проект «Чистый воздух» планируют запустить в Искитиме досрочно

В 2025 году власти рассчитывают начать газификацию транспорта, котельных и частного сектора, рекультивацию полигонов, модернизацию предприятий в городе.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы Игнатенко с диагнозом ДЦП

Необходимо собрать — 258 211 рублей.
Читать далее >>

Жилой комплекс «Нормандия-Неман» компании «Стрижи» взял приз за лучшую архитектуру на всероссийском конкурсе

В этом году в конкурсе участвовали более 1400 проектов от 630 застройщиков России.
Читать далее >>

Депутаты заксобрания единогласно одобрили отчет губернатора Новосибирской области

Вопросы задавали только коммунисты.
Читать далее >>

Участок земли в Академгородке продали за 420 млн рублей

Это рекордная по стоимости за гектар сделка с землей в Академгородке Новосибирска.
Читать далее >>

Популярные магазины-кафе продолжают экспансию в Сибирь

Торговая сеть «Жизньмарт» расширяет присутствие в округе и ищет новых партнеров.
Читать далее >>

«Спецавтохозяйство» и муниципальные аптеки хочет акционировать мэрия Новосибирска

Всего на рассмотрение горсовета вынесено акционирование в 2024 году 5 муниципальных предприятий.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».

Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

Эксперт проанализировала инициативы президента по поддержке бизнеса и прокомментировала, стоит ли бизнесу ждать снижения налогов и тотальной налоговой амнистии.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Большинство новосибирцев выступает за отмену ЕГЭ
10/03/24 16:30
Образование
Глава СК взял на контроль проверку по делу о детях, оставленных в запертой квартире в Новосибирске
10/03/24 15:11
Общество Право&Порядок
Контактные сети троллейбусов оборвались в Калининском районе Новосибирска
10/03/24 14:07
Транспорт
Астрофотограф из Новосибирска сфотографировал «комету дьявола»
10/03/24 13:38
Общество
Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ученика в школе Новосибирска
10/03/24 11:56
Общество Право&Порядок
Госавтоинспекция предупредила об ухудшении видимости на дорогах в Новосибирской области
10/03/24 10:58
Общество
Бастрыкин поручил доложить о законности сноса Дома Кондратюка в Новосибирске
10/03/24 10:23
Власть Общество Право&Порядок
Сроки продажи квартир в Новосибирске растут
10/03/24 9:14
Недвижимость
Бизнесу предложили гранты на развитие внутреннего туризма в Новосибирской области
9/03/24 17:07
Бизнес Туризм
Питерская компания оценит свалки Новосибирска для рекультивации
9/03/24 16:05
Бизнес Власть Город
Новосибирским предпринимателям возместят затраты на покупку кассовых аппаратов
9/03/24 15:03
Бизнес ПроБизнес
«Кому нужно распускать слухи о моем выдвижении?»: Андрей Панферов об участии в выборах мэра Новосибирска
9/03/24 14:56
Власть Политика
Бердск возглавил рейтинг по благоприятности инвестклимата в Новосибирской области
9/03/24 14:04
Бизнес Власть Инвестиции
«Чистая Планета» выкупила оборудование для производства бытовой химии под Новосибирском
9/03/24 13:02
Бизнес Промышленность
На ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 млн рублей
9/03/24 12:05
Бизнес Власть Город
10 марта в Новосибирске начинается Масленичная неделя
9/03/24 11:05
Город Общество
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
Бизнес Общество
Китайский розничный рынок открывается в Новосибирске
9/03/24 8:55
Бизнес
Сильная магнитная буря обрушится на жителей Новосибирска 9 марта
8/03/24 18:04
Общество
«Это корпус гнойной хирургии»: пациентка показала разруху в 25-й медсанчасти в Новосибирске
8/03/24 16:17
Медицина Общество
Популярное
Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
7/03/24 15:04
Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram
6/03/24 13:57
Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей
6/03/24 12:06
«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
6/03/24 10:48
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Новости компаний
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08
Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение
4/03/24 10:33
Определены победители и призеры всероссийской премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024
1/03/24 17:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня карьеры» в Новосибирском государственном аграрном университете
1/03/24 9:15
АО «РЭС» наращивает инвестиции в развитие электросетей Новосибирской области
1/03/24 9:00
Сибиряки увеличили суммы вкладов
29/02/24 16:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска