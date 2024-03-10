Контактные сети троллейбусов оборвались в Калининском районе Новосибирска

Днем 10 марта в Калининском районе Новосибирска оборвалась контактная сеть для троллейбусов. Обрыв произошел напротив универмага Калининский по адресу Богдана Хмельницкого,1.
— Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли Ипподромскую на подъезде к универмагу Калининский, с Ипподромки всех отправляют на Народную, где произошёл транспортный коллапс, — говорится в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На месте идут восстановительные работы.
Ранее редакция сообщала, что обрыв сети остановил движение троллейбусов на площади Энергетиков в Новосибирске.
Фото из телеграм-канала «АСТ-54 Black»
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