В топ лучших снимков космоса попали фотографии астрофотографа из Новосибирска

Снимки астрофотографа из Новосибирска Алексея Полякова получили международное признание. Это стало возможным благодаря конкурсу 35AWARDS: «Освоение вселенной: Через объектив».
В топ лучших попали снимки туманностей «Серп» и «Ро Змееносца».
— Считай взял и «золото», и «серебро». Не зря пять ночей сигнал копил, — написал на своей странице в Вконтакте Алексей Поляков.
Всего в конкурсе приняло участие 1638 человек из 96 стран и 745 городов. В общей сложности на конкурс было отправлено 4621 фотографии.
Ранее редакция сообщала о том, что астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял Туманность Ориона.
Фото с сайта 35AWARDS: «Освоение вселенной: Через объектив».
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