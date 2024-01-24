В топ лучших снимков космоса попали фотографии астрофотографа из Новосибирска

Снимки астрофотографа из Новосибирска Алексея Полякова получили международное признание. Это стало возможным благодаря конкурсу 35AWARDS: «Освоение вселенной: Через объектив».

В топ лучших попали снимки туманностей «Серп» и «Ро Змееносца».

— Считай взял и «золото», и «серебро». Не зря пять ночей сигнал копил, — написал на своей странице в Вконтакте Алексей Поляков.

Всего в конкурсе приняло участие 1638 человек из 96 стран и 745 городов. В общей сложности на конкурс было отправлено 4621 фотографии.

Ранее редакция сообщала о том, что астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял Туманность Ориона.